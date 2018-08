Sojuz byl zasažen úlomkem z vesmíru, posádka poplach zaspala

Na vesmírné lodi Sojuz, která je připojena k Mezinárodní vesmírné stanici (ISS), došlo v noci k úniku vzduchu mikrotrhlinou. Tu způsobil dopad meteoritu. Posádka není v ohrožení, uvedla ruská vesmírná agentura Roskosmos. Únik byl podle ní nepatrný. Na ISS je nyní šestičlenná posádka: Rusové Oleg Artěmjev a Sergej Prokopjev, Američané Ricky Arnold, Drew Feustel a Serena Auňónová Chancellorová a Němec Alexander Gerst.

"V noci a ráno jsme na ISS měli mimořádnou situaci - klesl tlak, nastal únik vzduchu. Byla přijata opatření, aby se zjistilo, kudy vzduch uniká. Americká posádka přešla do ruské části, následovalo postupné uzavření úseků, abychom zjistili, kde a co se stalo. Nakonec se podařilo problém odhalit," uvedl ředitel Roskosmosu Dmitrij Rogozin.

Americká vesmírná agentura NASA upřesnila, že pokles tlaku zaznamenaly senzory ještě během noci, ale padlo rozhodnutí "nebudit posádku, protože nebyla nijak ohrožena".

Zjistilo se, že k úniku došlo vinou mikrotrhliny v místě připojení lodi Sojuz, která u stanice přistála letos v červnu. "Zjištěná mikrotrhlina nejspíše vznikla vnějším poškozením, podle konstruktérů je to výsledek dopadu mikrometeoritu," poznamenal Rogozin. Život a zdraví posádky podle něj nic neohrožuje. K opravě nebude zapotřebí výstup do vesmíru; vesmírnou loď má opravit speciální záplata, kterou posádka umístí zevnitř, kde by měla díky tlaku lépe držet.

ISS představuje vzácný příklad spolupráce mezi Ruskem a Spojenými státy v době, kdy vztahy mezi oběma velmocemi klesly na nejnižší bod od studené války. Na oběžné dráze kolem Země je od roku 1998, pohybuje se rychlostí 28 000 kilometrů za hodinu, poznamenala agentura AFP. Dodala, že na chodu stanice se podílí celkem 16 zemí, lví podíl z celkových nákladů ve výši 100 miliard dolarů ale zaplatily USA a Rusko.