Sonda, která se "dotkne" Slunce, vyletí do vesmíru

Americká vesmírná agentura NASA v sobotu vyšle z floridském Mysu Canaveral sondu, která se jako první člověkem vyrobený přístroj "dotkne" Slunce. Cílem je získat nové poznatky o hvězdě naší planetární soustavy, které například umožní lépe předpovídat solární bouře, jež mohou ohrozit pozemské rozvodné sítě nebo satelitní navigaci.

Parkerovu sluneční sondu (Parker Solar Probe), jak se aparát nazývá, vynese ze Země do vesmíru raketa Delta IV Heavy. Pak sonda o hmotnosti téměř 700 kilogramů zamíří ke Slunci, přičemž na své pouti využije i gravitaci planety Venuše. Podle zatím poslední časové korekce stanovila NASA start na 03.33 místního času, tedy 09.33 SELČ.

Lidstvo poprvé vysílá do vesmíru zařízení, které pronikne do sluneční koróny, což je oblast atmosféry naší hvězdy. Vůbec největšího přiblížení dosáhne sonda v závěru roku 2024, kdy se dostane na vzdálenost 6,2 milionu kilometrů od povrchu Slunce. Dosud nejblíže se dostala západoněmecká sonda Helios 2, která od ní byla 41,9 milionu kilometrů daleko. Merkur kolem Slunce obíhá ve vzdálenosti bezmála 58 milionů kilometrů.

Vědci chtějí, aby jim údaje, které Parkerova sonda pošle, pomohly například objasnit, proč teplota koróny, dosahující až několika milionů stupňů Celsia, je o několik řádů vyšší než teplota kolem 5500 stupňů na povrchu hvězdy.

We're just an hour away from our 3am ET coverage of the 3:53am ET launch of our Parker #SolarProbe spacecraft to the Sun! 🚀 This mission will get closer to our star than any spacecraft has ever gone to help us answer important solar mysteries. Details: https://t.co/Kj3bFHDLkb pic.twitter.com/rZoSMMc545