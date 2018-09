Sonda Zond 5 před padesáti lety obletěla Měsíc

Před padesáti lety, 15. září 1968 v 00.42 moskevského času, byla z kosmodromu Bajkonur vypuštěna sovětská automatická meziplanetární stanice Zond 5, která o tři dny později obletěla Měsíc ve vzdálenosti 1950 kilometrů od jeho povrchu a vydala se na zpáteční let. Během něj mimo jiné pořídila snímky Země, konkrétně Afriky, z výše 90 tisíc kilometrů. Do historie kosmonautiky se tak zapsala jako první člověkem vyrobené těleso, které obletělo Měsíc a vrátilo se zpět na Zemi.

Po přiblížení k atmosféře se 21. září návratová kabina oddělila od zbytku sondy, který shořel, a na padácích se snesla na hladinu Indického oceánu. Tam ji druhý den vyzvedla oceánografická loď Vasilij Golovin a odvezla do Bombaje, odkud byla letecky dopravena do Sovětského svazu. Kromě nejrůznějších vědeckých přístrojů byla na její palubě také řada biologických vzorků - želvy, plazi, živočišné tkáně, mouchy či řasy, které let přežily bez větších problémů.