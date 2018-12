Start rakety s tajným nákladem byl na poslední chvíli zrušen

Start rakety Delta-4H s utajovaným nákladem označovaným jako NRO L-71 z Vandenbergovy letecké základny v Kalifornii byl v neděli ráno SEČ zrušen těsně před zažehnutím motorů. Informuje o tom server Spaceflight now.

Podle serveru šlo o dramatické automatické zastavení odpočtu 7,5 vteřiny před plánovaným vypuštěním. Raketa vysoká 71 metrů měla startovací rampu opustit v sobotu večer místního času (dnes v 06.15 SEČ), ale přístroje odpočet zastavily poté, co zaznamenaly zatím neupřesněný technický problém.

Raketu Delta 4-H (Heavy) tvoří tři spojené první stupně rakety Delta 4 s motory RS-68A, které jsou poháněny spalováním tekutého vodíku a tekutého kyslíku. Zatím není jasné, kde byl problém zaznamenán, každopádně automatika start přerušila pouhé půl vteřiny před prvním zážehem.

Původně se měl start uskutečnit 29. listopadu, ale byl přeložen na pátek 6. prosince. Nakonec byl ale naplánován na nedělní ráno SEČ. Předpokládá se, že nákladem je špionážní družice, která se bude pohybovat na polární oběžné dráze kolem Země.

