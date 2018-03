Zemi zasáhne v příštím století asteroid a zničí veškerý život

Podle vědců zasáhne Zemi v roce 2135 asteroid Bennu a zatím neexistuje možnost, jak srážce předejít. Vesmírný kámen svou výškou přesahuje i Empire State Building a náraz by mohl naši planetu doslova zničit. Informaci uvedl server dailymail.co.uk.

Důsledky střetu Země a půlkilometrového asteroidu by mohly být katastrofální, vědci hovoří až o zániku života na naší planetě. Odborníci v současné době zvažují možnosti, jak by se dalo pohromě předejít. Záchranu by mohla představovat obří kosmická loď, která by nárazem do asteroidu způsobila buď jeho explozi, nebo by ho vychýlila z jeho původní dráhy, a balvan by tak Zemi minul. Podle vědců je důležité vzít v úvahu především jeho velikost a hmotnost.

NASA se v současné době snaží dokončit projekt HAMMER (Hypervelocity Asteroid Mitigation Mission for Emergency Response), tedy gigantickou vesmírnou loď, která by mohla k asteroidu v případě potřeby dorazit.

Srážka Země s asteroidem Bennu sice nehrozí v blízké budoucnosti, ale podle vědců existuje pravděpodobnost 1:2700, že ke střetu někdy v příštím století dojde. To je pravděpodobnost z astronomického hlediska poměrně vysoká.