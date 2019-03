Zkušební let absolvuje s lodí Crew Dragon fiktivní člen posádky

Zkušební let po dlouhé době první americké vesmírné lodi pro přepravu lidí, který v sobotu ráno odstartuje bez posádky z Kennedyho vesmírného střediska na Floridě, absolvuje s Crew Dragonem společnosti SpaceX Ripleyová. Půjde ovšem o fiktivního člena posádky sloužícího testovacím účelům, sdělil představitel SpaceX Hans Koenigsmann.

"Říkáme jí smartie a jmenuje se Ripleyová," uvedl Koenigsmann na předletové tiskové konferenci. Jde o připomínku Ellen Ripleyové, hlavní postavy filmu Vetřelec z roku 1979 a jeho pokračování.

Na lodi Crew Dragon ale Ripleyová rozhodně nebude zbytečnou zátěží. Je totiž stejně jako celá loď protkaná senzory, které vědci společnosti SpaceX využijí k monitorování letu na Mezinárodní vesmírnou stanici (ISS) a poté návratu na Zemi. Získaná data se využijí při budoucích misích s posádkou.

Čidla ve fiktivní Ripleyové budou měřit síly a zrychlení, jež budou působit na lidi, a také sledovat celé prostředí kolem nich. "Cílem je v podstatě získat představu o tom, jak se budou lidé na místě Ripleyové cítit," řekl Koenigsmann. "Ve skutečnosti neočekávám mnoho překvapení, nicméně je lepší ověřovat a zajistit, že je to bezpečné a že vše bude pohodlné pro naše astronauty při příštím letu lodi," dodal.

Příznivé podmínky

Pokud se testovací let Crew Dragonu podaří, měl by v červenci následovat druhý zkušební let. Při něm by už měla být na mezinárodní orbitální komplex přepravena posádka.

Start Crew Dragonu z Kennedyho vesmírného střediska je stanoven na sobotních 02.49 (08.49 SEČ). Podle meteorologů je osmdesátiprocentní pravděpodobnost, že bude příznivé počasí.

Loď se po příletu k ISS v automatickém režimu připojí k modulu Harmony díky speciálnímu adaptéru, který astronauti už dříve nainstalovali. Během přibližně dvoutýdenního spojení posádka stanice přenese asi 400 kilogramů dopraveného nákladu a místo něj do lodi umístí výsledky některých experimentů. Poté bude následovat odpojení a návrat na Zemi s využitím padáků při přistání do Atlantického oceánu u Floridy. Z vody pak Crew Dragon vyzvedne a na souš dopraví loď společnosti SpaceX Go Searcher.

Společnost SpaceX už na ISS létá. Zatím tam ale jen s kosmickým kamionem Dragonem dopravuje zásoby pro posádky a další náklad. Crew Dragon je proti Dragonu delší a hmotnější. Bude sloužit k přepravě až čtyř astronautů a u stanice může být připojený až 210 dnů.

Výzkum Měsíce i asteroidů

Američané od ukončení letů raketoplánů v roce 2011 dopravují své astronauty do vesmíru na palubě ruských lodí Sojuz. To se ale nyní má změnit díky soukromým společnostem SpaceX a Boeing. Svou loď CTS-100 Starliner by Boeing měl předvést při testovacím letu bez posádky v dubnu. Let s přepravou posádky by pak měl následovat v srpnu.

Vedle toho americká společnost Lockheed Martin a evropský Airbus připravují pro NASA další kosmickou loď Orion, kterou budou tvořit dva moduly. Velitelský modul tohoto víceúčelového prostředku pro přepravu posádek (MPCV) má na starosti Lockheed Martin a servisní modul Airbus.

Orion má vedle dopravy astronautů na ISS a zpět na Zemi také létat s posádkami do hlubokého vesmíru. Plánuje se, že s ním lidé v budoucnu budou provádět výzkum Měsíce, asteroidů i planety Marsu. První mise s lidskou posádkou se zatím nepředpokládá dříve než v roce 2023.