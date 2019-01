Většina účtenek je karcinogenních, varují vědci

Až 90 procent z účtenek, jež dostaneme v obchodech, je karcinogenních, varují vědci. Lístky jsou totiž tisknuty termálním inkoustem, který obsahuje chemikálie, jež negativně ovlivňují naše hormony a mohou vést k různým druhům rakoviny. Dřívější studie také zjistily, že mohou být spojeny i s neplodností, autismem, ADHD, obezitou či cukrovkou. Zprávu přinesl britský server Daily Mail.

Účtenky jsou často vyrobeny z termopapíru, který obsahuje chemickou sloučeninu bisfenol A. Ten se obvykle využívá při výrobě plastů a u účtenek zvýrazňuje sytost černé barvy. Výzkumníci z univerzity v Granadě ve Španělsku proto varují, abychom si účtenky zbytečně neuchovávali v peněženkách nebo autech.

Tým vědců analyzoval celkem 112 účtenek vyrobených z termopapíru, a to z Brazílie, Španělska a Francie. "Tento druh papíru můžeme snadno poznat, protože okamžitě zčerná, pokud ho přiblížíme ke zdroji tepla," sdělil profesor Olea z granadské univerzity.

Se svým týmem zjistil, že až 90 procent testovaných účtenek obsahovalo právě látku bisfenol A. Výjimkou byla Francie, kde číslo dosáhlo "jen" 50 procent: tamní vláda totiž před čtyřmi roky rozhodla omezit používání bisfenolu při výrobě termopapíru.

"Účtenky by se určitě neměly dostat do kontaktu s potravinami, když je budete doma rozbalovat, například maso nebo ryby. Kromě toho bychom je neměli mačkat a vhazovat do koše, hrát si s nimi, psát na ně poznámky nebo je ukládat v peněženkách, kabelkách či autech. Stručně řečeno, měli bychom se jich dotýkat, co nejméně," radí profesor.

Účtenky, které obsahují bisfenol A, jsou podle profesora snadno rozpoznatelné. Po nějakém čase, když je člověk vytáhne, například v případě reklamace, se mu na rukou drolí lepkavý bílý prášek, což je právě znakem této škodlivé sloučeniny.

Jako alternativa se může používat bisfenol S, jež je od roku 2014 používán právě ve Francii. Vědci jsou ale toho názoru, že i tato látka je pro naše hormony škodlivá. Apelují tak na veřejnost, aby účtenky z termopapíru odmítala, dokud nebudou přijata ochranná opatření.

Škodlivost účtenek odhalila ostatně i studie z loňského roku. Výzkumnici našli u prodavačů, jejichž rukou prošlo i 30 účtenek za hodinu, vyšší hladinu bisfenolu v krvi. "Ochrana stovek tisíc mladých lidí, kteří pracují jako pokladní v supermarketech a jiných obchodech, není tak striktně dodržována, jak by měla," uzavřel profesor Olea.