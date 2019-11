Vida! k pátému výročí existence připravila narozeninový víkend

Brněnský zábavní vědecký park science centrum Vida! letos slaví páté narozeniny, za dobu své existence přivítalo přes milion návštěvníků. Organizátoři připravili na 30. listopadu a 1. prosince narozeninový víkend pro rodiny s dětmi inspirovaný aktuální výstavou Digitálium. Pro dospělé se 29. listopadu koná další z pravidelných akcí Vida! After Dark s tématem drinků, tedy koktejlů a dalších nápojů, řekli organizátoři.

"Návštěvnost je mnohem vyšší, než jsme očekávali, a také jsme stihli více aktivit, než jsme si mysleli. Během pěti let se nám například podařilo pořídit exponáty, které jezdíme ukazovat žákům, studentům, ale i veřejnosti. Letos jsme také otevřeli venkovní expozici, kterou budeme dále rozvíjet," řekl ředitel science centra Lukáš Richter.

Při návštěvě zábavního a vědeckého centra mohou návštěvníci zavítat do galerie Vida!, kde je umístěná interaktivní výstava Digitálium. Nabízí zapojení do počítačové hry s pěti různými světy. "Podobu těchto světů má každý ve svých rukou. Stačí pohybovat rukama a projekce před vámi se mění," řekl jeden ze dvou autorů hry Vladimír Kudělka. Výstava potrvá do 30. června příštího roku.

Inspiraci pro narozeninový víkend našli organizátoři právě v Digitáliu a zaměřili se na spojení vědy a umění. "Pro malé děti chystáme hravé dílničky s vědeckým tvořením. Vyrobí si například duhový papír, pestrobarevnou záložku nebo barevný kotouč. Kutilové proniknou do počátků fotografování a v zatemněném sále proměníme energii návštěvníků za pomoci barevných světel a pohybových čidel ve světelné umění," řekla koordinátorka akce Monika Hojdanová.

Oslavy doplní představení s pokusy, kde diváci uvidí to nejlepší z uplynulých pěti let. Na další z akcí Vida! After Dark návštěvníci ochutnají různé nápoje, uvidí pokusy s alkoholem a poslechnou si kapelu Dizzy.