Vikingové zachránili upadající populaci Irů

Irská populace byla ve velkém úpadku, dokud ostrov neosídlili Vikingové, jak vychází z nové studie vědců z Queen's University v Belfastu. Doposud se mělo za to, že počet Irů v průběhu středověku a novověku narůstal, dokud nepřišel ve čtyřicátých letech 19. století hladomor. Nová archeologická data ale ukazují na to, že Irové ve skutečnosti zhruba 200 let vymírali, dokud jejích území v 10. století neosídlili Vikingové. Zprávu přinesl server The Irish Times.

Vědci analyzovali s pomocí rigorózních archeologických dat a několika vědeckých algoritmů databáze archeologických nalezišť, jež byly nalezeny v době takzvaného keltského tygra. Tedy zhruba v posledních 15 letech, kdy se irská ekonomika stala nejrychleji rostoucí v západní Evropě, což s sebou přineslo velký rozmach výstavby dálnic a infrastruktury.

Zkoumání radiouhlíkových hodnot, které byly zahrnuty ve zprávách o vykopávkách z jednotlivých nalezišť, a následného převedení těchto hodnot na úroveň aktivity během raného středověkého Irska, přivedlo vědce k překvapivému zjištění. Z údajů totiž vyplynulo, že irská populace začala z nevysvětlitelného důvodu kolem roku 700 upadat.

"V pravěku a v raných křesťanských dobách žily v Irsku miliony lidí. Kolem roku 700 však začala tahle populace záhadně klesat. Možná to bylo kvůli válce, hladomoru, moru nebo politickým nepokojům. Avšak nešlo o jednu příčinu nebo o jednorázovou událost, protože šlo o postupný proces," řekl jeden z autorů studie Rowan McLaughlin z Queen's University.

Pokles nakonec zvrátila migrace obyvatel. Nebýt Vikingů, byly by počty Irů razantně nižší. "Vikingové se v Irsku usadili v 10. století, a i když jich bylo málo, byli při rozšiřování populace úspěšnější než domorodci. Genetické důkazy naznačují, že mnoho Irů má vikingské kořeny. Tahle obrovská databáze nám tak otevřela zcela nový pohled na minulost," doplnil McLaughlin.

"Bylo to docela překvapivé zjištění, protože obecně panuje názor, že v průběhu těchto časů se intenzita zemědělské aktivity zvýšila. Když jsme se však podívali na tyto hodnoty, ukázalo to naopak zpomalení zemědělské činnosti," řekla vedoucí studie Emma Hannahová. Ve výzkumu hodlá během svého doktorského studia dál pokračovat, chce zjistit, jak se v té době vyvíjelo řemeslnictví.