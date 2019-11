Vybraní studenti si zkusli expedici na Mars

Pět vybraných studentů z Česka a Slovenska si v simulaci vyzkoušelo, jaké je to putovat na Mars. Na simulované misi v prostředí vyškovské hvězdárny strávili 101 hodin. V pátek jejich mise skončila pomyslným návratem na zem. Šlo o 16. ročník mezinárodního projektu Expedice Mars, který spolupořádá Dětská tisková agentura.

Projekt každoročně začíná na jaře, je určený nadaným mladým lidem ve věku 13 až 18 let. Letos se do něj přihlásilo podle organizátorů kolem 200 zájemců, z nich organizátoři po splnění určitých úkolů vybrali finálovou desítku. Na simulovanou misi na Mars ale mohlo jen pět z nich.

"Původně je pět odborností, a to fyzik, inženýr, popularizátor, konstruktér a biolog. Letos byli na misi dva biologové, dva inženýři a fyzik. V konečné fázi výběru posádky se totiž nebere ohled jen na profese, ale na to, jestli spolu ti lidé dokážou být po tak dlouhou dobu spolu na malém prostoru," řekl velitel simulace Jan Jurica. V pětičlenném týmu ale přímo nebyl.

Finálová pětice si vyzkoušela, jak by někdy v budoucnu mohla vypadat mise na Mars. I letos k tomu nejvhodnější podmínky našla na vyškovské hvězdárně, kde strávila v simulovaných podmínkách vesmírného modulu na 25 metrech čtverečních zhruba 101 hodin. Mise se účastnili tři studenti a dvě studentky, plnili naplánované úkoly a řešili neočekávané události. "Nečekanou událostí byla například biologická nákaza. Stalo se, že ji zaznamenal palubní systém, v tu chvíli museli použít bezpečnostní protokol, kdy se všichni musí přemístit do laboratoře a jeden z astronautů si oblékl skafandr, došel do zbytku lodi a tu biologickou nákazu odstranil," uvedl Jurica.

Osmnáctiletý Miroslav Kořínek z gymnázia v Liptovském Mikuláši na misi působil jako biolog. "Díky simulaci jsem o sobě například zjistil, že dokážu udělat o hodně více věcí, než jsem si myslel. A taky, že nemám problém s izolací, nevadí mi, když jsem zavřený na malém prostoru jen s pár lidmi," řekl Kořínek. Doplnil, že by na misi klidně vydržel i déle a že už někdo dostal i nápad si to celé zopakovat někde doma ve spíži.

Také osmnáctiletá Sára Klimentová z gymnázia v Košicích na misi působila v roli biologa. K přežití v uzavřeném prostoru jí nejvíce pomohlo, že mohla vařit. "Ujala jsem se role kuchařky na naší misi, ráda vařím i doma. Simulace je psychicky velmi náročná a ten čas, kdy jsem mohla vařit, mi pomáhal cítit se zase lidsky," řekla Klimentová.

Hlavním cílem projektu podle Jurici není výzkum, ale věnování se talentované mládeži a rozvíjení jejích znalostí a kompetencí. Účastníci se také následně stávají i úspěšnými žadateli na takových univerzitách, jakými jsou Cambridge nebo Oxford.