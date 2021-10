Výzkumníci chtějí lépe popsat přínosy a hrozby on-line her u vášnivých hráčů

Výzkumníci z Masarykovy univerzity v Brně chtějí přesněji popsat přínosy a hrozby spojené s hraním počítačových her prostřednictvím internetu. V projektu Czech Gamers hledají dobrovolníky, kteří zodpovědí jejich otázky, například sdělí, co při hraní zažívají a co je na on-line hrách láká. Dosavadní výzkumy se soustředily spíše na negativní dopady hraní na zdraví a životy mladých lidí, informovala Gabriela Peringerová z odboru komunikace Masarykovy univerzity.

Výzkumníci pod vedením Lukase Blinky cílí specificky na dospělé hráče her pro více hráčů a on-line her. "Získaná data pomohou lépe popsat, jaká pozitiva a negativa hraní on-line počítačových her přináší. Výsledky najdou praktické využití při diagnostice a léčbě závislostí nebo v boji proti stigmatizaci hraní her," uvedl Blinka.

V následujících třech letech budou vědci pomocí dotazníků a hloubkových rozhovorů sbírat data. Dotazník najdou zájemci na webu https://bit.ly/czechgamers.

Z předešlých výzkumů vyplývá, že stejná doba strávená hraním her může v různých kontextech znamenat neškodnou vášeň i naznačovat závislost. Podstatná je řada faktorů, mezi jinými například míra pozornosti věnovaná ději na obrazovce nebo užívání psychoaktivních látek. Tendence k závislosti je přitom podle odborníků z Masarykovy univerzity mnohem méně častá, než by se mohlo z médií zdát.

V roce 2022 se v diagnostických manuálech objeví nová oficiální diagnóza herní závislosti, odborná veřejnost se ale stále neshodne na tom, do jaké míry je nadměrné hraní problematické. "S obavou, že by se mohli dopustit patologizace normální volnočasové aktivity, tak vědci volají po dalších informacích, které jim náš výzkum může přinést," doplnil Blinka.