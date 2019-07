Záhadná Oumuamua není mimozemskou lodí. Původ je však stále neznámý

Vědci mají stále nejasno ohledně původu záhadného objektu Oumuamua, který v naší sluneční soustavě zpozorovali v říjnu 2017. Než stihli nejspíš první mezihvězdný objekt pořádně prostudovat, zmizel z jejich dosahu. Experti si jsou jistí, že nešlo o mimozemskou loď, blíže vysvětlit existenci "cigaretového kamene" ale nedokážou vysvětlit. Zprávu přinesl server The Independent.

Podle výzkumu publikovaného v odborném časopise Nature Astronomy je nepravděpodobnější přírodní původ, byť vědci nedokážou upřesnit, co přesně Oumuamua byla.

"V naší sluneční soustavě jsme dosud nic podobného jako Oumuamuu neviděli. Stále je to pro nás záhada. Preferujeme ale držet se možností, které známe, minimálně do té doby, dokud nenajdeme něco unikátního. Hypotéza o mimozemské lodi je zábavnou myšlenkou, ale naše analýza naznačuje, že existuje celá řada přírodních jevů, které by mohly existenci vysvětlit," prohlásil Matthew Knight, profesor astronomie z University of Maryland.

Záhadný objekt se během svého průletu vesmírem pohyboval nezvykle velkou rychlostí, což si vědci nedokázali vysvětlit. "Pohyb nesledoval gravitaci podél parabolické dráhy, což bychom od asteroidu očekávali. Vizuálně jsme nezaznamenali žádnou vlastnost komety. Neevidovali jsme ani žádný oblak ledu, prachu nebo plynů, ani prachový ocas nebo plynové trysky, které obklopují aktivní komety," dodal Knight.

Na snaze přijít na původ Oumuamuy spolupracovalo celkem 14 světových vědců. Společně uvažovali například o tom, že objekt byl odhozen z nějaké obrovské planety plné plynů, která obíhala kolem jiné hvězdy. Potvrdit to však nedokázali. Své naděje k vysvětlení podobných objektů v budoucnu směřují k novému teleskopu Large Synoptic Survey Telescope (LSST), který má být největším dalekohledem na světě a do plného provozu by měl být zapojen v roce 2023.

"Očekáváme, že v následujících deseti letech uvidíme více objektů, jako je Oumuamua. LSST totiž uvidí za hranice jakéhokoli jiného dosavadního průzkumu. Možná že nový objekt spatříme každým rokem. Právě tehdy zjistíme, zdali je Oumuamua podivný, nebo obyčejný objekt. Pokud najdeme deset nebo dvacet podobných věcí a Oumuamua bude stále jedinečná, potom budeme muset naše závěry znovu přezkoumat," uzavřel Knight.