Zbytečné plýtvání uhlíkem, kritizují vědci leteckou společnost

Britský nízkonákladový dopravce easyJet čelí kritice ze strany vědců a environmentalistů. V příštím roce totiž otevře novou tuzemskou linku, která povede z Birminghamu do Edinburghu. Bude se jednat o nejkratší trasu mezi britskými městy, která zabere jen 70 minut. Zprávu přinesl server The Independent.

Největší britská společnost s nízkonákladovými letadly oznámila, že od 29. března 2020 zavede novou trasu z Birminghamu do Edinburghu, která činí jen 400 kilometrů a bude trvat přibližně 70 minut. Má se jednat o 13 letů týdně. Společnost si slibuje, že denně přepraví zhruba 500 lidí.

Tohle rozhodnutí se však nesetkalo s nadšením vědců, kteří kritizují zbytečné zvýšení emisí skleníkových plynů. Podle nich by přitom země měly naopak začít emise "drasticky" snižovat.

"Máme uhlíkový rozpočet. Jednou z největších výzev tohoto století bude, jak tento omezený rozpočet rozdělíme mezi životně důležitá průmyslová odvětví, která bez emisí nemohou fungovat, například výroba cementu," upozornil pro The Independent vědec z hnutí Greenpeace Doug Parr.

"Za stávajících okolností musíme začít tyto užitečné a důležité činnosti mnohem více omezovat než doposud, protože hodně uhlíkového odpadu vynaložíme na zbytečnosti jako třeba let z Birminghamu do Edinburghu," dodal Parr.

Letectví je jedním z největších zdrojů skleníkových plynů. Odhaduje se, že do roku 2050 zvýší jen ve Velké Británii svou produkci o 59 procent. "Létání je nejrychleji rostoucí příčinou změny klimatu. Pokud by letectví bylo samostatnou zemí, bylo by sedmou nejhorší na světě ve znečišťování životního prostředí. Už nyní létají Britové více než kterýkoliv jiný národ - dvakrát více než Američané. I když podnikneme další kroky směřující k šetrnějšímu životní prostředí, tak i jeden let může veškeré ostatní úspory smazat," poznamenala aktivistická skupina Flight Free UK.

"Změny klimatu jsou problémem, který musíme řešit všichni. EasyJet už podnikl vlastní kroky. Máme moderní, na spotřebu paliva efektivní letadla a létáme tak, abychom se vyhnuli zbytečnému plýtvání: naše letadla jsou plná cestujících. Dlouhodobě také spolupracujeme s našimi partnery na nových technologiích, abychom uhlíkovou stopu z létání radikálně snížili," hájila se společnost prostřednictvím svého mluvčího.

Rozhodnutí easyJet přichází nedlouho potom, co nizozemské aerolinky KLM udělaly opačný krok. Spoj mezi Amsterdamem a Bruselem zrušily a nahradily jej vysokorychlostní vlakovou linkou. Společnost cestujícím slíbila, že železnice bude odpovídat podmínkám letecké přepravy a nabídne dostatečně spolehlivou a pohodlnou dopravu.