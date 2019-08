Zemi mine asteroid. Není nebezpečný, ty budoucí ale mohou být

Asteroid větší než například londýnský mrakodrap Shard proletí příští měsíc kolem Země, informoval Národní úřad pro letectví a kosmonautiku (NASA). Těleso má mít délku mezi 290 až 650 metry a nejblíže se naší planetě přiblíží 14. září. Žádné nebezpečí od něj nehrozí, ačkoliv vědci varují, že v budoucnu to může být jinak. Zprávu přinesl server The Independent.

Asteroid, jehož vědci pojmenovali jako 2000 QW7, letí rychlostí kolem 23 tisíc kilometrů za hodinu a Zemi mine zhruba o 5 310 000 kilometrů. To se možná zdá jako velká vzdálenost, každopádně všechna vesmírná tělesa jsou považována za objekty blízké Zemi, jsou-li ve vzdálenosti do 150 milionů kilometrů.

NASA uvedla, že srážka asteroidu se Zemí nehrozí, nicméně její správce Jim Bridenstine před nedávnem varoval, že to tak v budoucích případech být nemusí a lidstvo by mělo být na to připraveno. "Není to o Hollywoodu a o filmech. Je to o ochraně jediné planety, o které víme, že podporuje existenci života," citoval ho v květnu tohoto roku server CNN.

Kdy by mohl nějaký asteroid Zemi ohrozit lze těžko předvídat. V roce 2029 by měl kolem nás proletět 99942 Apophis ve vzdálenosti jen 31 tisíc kilometrů, takže astronomové budou mít možnost ho detailněji prostudovat. Vesmírné těleso je veřejnosti více známé pod přezdívkou "Bůh chaosu" a má mít zhruba stejnou velikost jako 2000 QW7.

Před budoucí hrozbou asteroidů varoval kromě NASA také filantrop a šéf Space X Elon Musk. "Tady tohoto (99942 Apophis) bych se nebál. Jednoho dne ale velké těleso Zemi trefí a my momentálně proti tomu nemáme žádnou obranu," tweetoval před dvěma týdny.

Jedním z nápadů, jak se vypořádat s případným "náletem" asteroidu na Zemi, je jeho odpálení nebo alespoň zpomalení pomocí jaderných zbraní, které by přistály na jeho povrchu. Jestli může být taková varianta efektivní, vědcům napoví právě blízkost Apophisu.

"Apophis je jedním z dvou tisíc současných potenciálně nebezpečných asteroidů. Jeho pozorováním v roce 2029 získáme důležité vědecké poznatky, které se jednoho dne mohou použít při planetární obraně," sdělil minulý týden Paul Chodas, ředitel z Centra pro studium objektů blízkých Zemi spadající pod NASA.