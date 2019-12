Zkušební let lodi Boeing má problémy, k ISS nemíří a vrátí se

Z floridského Mysu Canaveral dnes krátce po poledni SEČ odstartovala k Mezinárodní vesmírné stanici (ISS) nová americká kosmická loď společnosti Boeing CST-100 Starliner. Po úspěšném vynesení raketou se ale plavidlu nepodařilo dostat na stanovenou oběžnou dráhu. Na tiskové konferenci Boeing oznámil, že let k ISS byl zrušen a Starliner se v neděli předčasně vrátí na Zemi.

Potíže nastaly během prvního letu k ISS bez posádky, který měl prověřit využití lodi k dopravě astronautů na vesmírnou stanici a zpět na Zemi. Projekt má ukončit závislost USA na ruských lodích Sojuz.

Raketa Atlas V opustila startovací rampu ve 12.36 SEČ a úspěšně vynesla Starliner do vesmíru. Zhruba po půl hodině ale společnost Boeing informovala, že se nezažehly motory, které měly loď dopravit na stanovenou oběžnou dráhu.

Šéfa amerického Národního úřadu pro letectví a vesmír (NASA) Jim Bridenstine novinářům oznámil, že palubní systémy kosmické lodě vyhodnotily, že motory začaly pracovat, což se ale ve skutečnosti nestalo. Letové středisko proto provedlo dodatečný zážeh, který měl dráhu stabilizovat. Tento zážeh ale spotřeboval více paliva, než kolik se podle Bridenstinea předpokládalo. "To vylučuje spojení s ISS," dodal šéf NASA.

Viceprezident Boeingu Jim Chilton na tiskové konferenci řekl, že loď je přesto v pořádku a všechny její systémy fungují. Dodal, že Starliner se vrátí na Zemi v neděli 22. prosince, kdy přistane ve středisku v oblasti White Sands v americkém státě Nové Mexiko.

Loď se tak z mise vrátí zhruba o týden dříve. Podle původního plánu se Starliner měl tuto sobotu spojit s ISS a na Zemi dosednout v sobotu 28. prosince.

Boeing vyrobil Starliner pro NASA, který čeká, až bude moci přestat s kupováním míst v ruských kosmických lodích Sojuz. Ty jsou po konci programu amerických raketoplánů v červenci 2011 jediným přepravním prostředkem schopným dostat lidi na oběžnou dráhu kolem Země.

Pokud by byl nynější zkušební let k ISS a zpět na Zemi úspěšný, měl by Starliner za sebou všechny klíčové prověrky k tomu, aby dostal od NASA "zelenou" k přepravě astronautů. Důležitým testem záchranného systému loď prošla začátkem listopadu.

Tento systém přerušení letu má v případě nečekané události při startu nosné rakety nebo krátce po něm zajistit přenesení modulu s posádkou do bezpečné vzdálenosti od startovací rampy.

Boeing obdržel od NASA kontrakt na přepravu astronautů na Mezinárodní vesmírnou stanici a zpět na Zemi s využitím nosné rakety a pilotované lodě podobně jako soukromá společnost SpaceX. Ta se svou lodí Crew Dragon úspěšný zkušební let bez posádky na ISS a zpět na Zemi už zdárně absolvovala v březnu. Před sebou má nyní už jen letový test záchranného systému lodi, který je předběžně stanoven na 11. ledna.