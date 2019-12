Vojtěch: Z tragédie v Ostravě se musíme poučit

Do pořadu Duel Jaromíra Soukupa přijal pozvání ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

V úvodu pořadu nemohl Soukup opomenout úterní útok v ostravské nemocnici, při kterém zemřelo šest lidí. "Všichni, kteří se na tom podíleli, tak odvedli skvělou práci. Do tří minut byla na místě útoku policie a do pár hodin pachatele dopadli," komentoval událost Vojtěch. Moderátor doplnil, že si dotyčný myslel, že je vážně nemocný a lékaři mu nechtějí poskytnout pomoc.

"To, že se cítil být nemocný a lékaři mu to vyvrátili, může být pouze jeho subjektivní pocit. Na mě se také často obracejí lidé, kteří nejsou spokojeni s tím, jak je někdo ošetřil. Často to nemusí být ani pravda. Policie má jeho zdravotní dokumentaci k dispozici a bude to vyšetřovat," doplnil ministr.

V souvislosti s tím se moderátor zeptal, zda ministr uvažuje o zvýšení bezpečnosti v nemocnicích a o stále diskutovanějších rámech. "Navštěvuji i jiné země a zatím jsem neviděl v nemocnicích rámy. Je v nich tak frekventovaný pohyb, že si to nedokážu ani představit. Nechodí tam pouze pacienti. V praxi by měly takové kontroly na provoz nemocnice negativní dopad. Spíše je důležitý kvalitní kamerový záznam a fungující ostraha. Ale policie zafungovala přesně tak, jak měla," pochvaloval si Vojtěch.

Zároveň doplnil, že mají nemocnice své krizové plány, když k něčemu podobnému dojde. Personál se má například zabarikádovat v ordinacích, což se skutečně stalo, aby byl připraven pomoci zraněným. "Fungovalo to dobře. Bohužel byla zranění tak vážná, že je výsledkem šest obětí," zmínil ministr zdravotnictví.

Tichý střelec

V další části debaty Soukupa zajímala otázka bezpečnostních agentur, které často zaměstnávají nekvalifikované osoby za minimální odměnu. "Každý subjekt ve veřejné správě se snaží, aby neutrácel mnoho veřejných peněz. Někdy je to na úkor kvality. Najít lidi, kteří mají výcvik podobný policistům, není úplně jednoduché. Byl to navíc tichý střelec, nebyl nijak nápadný. Stalo se to ve třetím patře, takže mohl nepozorovaně odejít. Budeme dělat maximum pro to, abychom nemocnice vybavili, aby na to mohly reagovat. Stoprocentně to zajistit nejde. Na nás je se z toho poučit," odpověděl Vojtěch.

Následně připomněl moderátor čerstvou událost z nemocnice v Benešově, kde se do systému dostal počítačový virus. "Někdo ze zaměstnanců mohl otevřít nějaký e-mail, který otevírat neměl. Pravděpodobně nešlo o nějaký cílený útok.

Kybernetický útok je ale něco reálného, co může nemocnici vyřadit z provozu," řekl ministr a dodal, že by se to mohlo stát v mnohem větší nemocnici, což by mělo ještě větší dopad. Současně přiznal, že se chystají posilovat kybernetickou bezpečnost.

V závěru pořadu se Soukup zeptal na lékový záznam, kdy by měl každý lékař přehled o tom, který lék dotyčný pacient bere. "Ten zákon je účinný, ale v praxi začne fungovat od června příštího roku. V zahraničí nás za to obdivují, stejně jako za e-recept. Budeme moci sdílet data v rámci jednotlivých poskytovatelů," pochvaloval si Vojtěch.