18 let za mřížemi: Ruská prokuratura stíhá amerického novináře

Ruská prokuratura navrhla soudu, aby amerického novináře Evana Gershkoviche odsoudil na 18 let vězení. Oznámily to dnes tiskové agentury. Zpravodaj amerického listu The Wall Street Journal strávil už více než rok za mřížemi ruské vazební věznice kvůli obvinění ze špionáže, které odmítá on i jeho zaměstnavatel a rovněž americká vláda, napsala agentura AP. Média dříve uváděla, že žurnalistovi hrozí až 20 let vězení. Soud vynese rozsudek ještě dnes odpoledne, napsala agentura AFP s odvoláním na mluvčí soudu.

"Obžaloba požaduje trest 18 let v táboře s přísným režimem," uvedla mluvčí Jekatěrina Maslennikovová. "Rozsudek bude vynesen v 17:00 (14:00 SELČ)," dodala.

Soud se koná za zavřenými dveřmi, tedy s vyloučením veřejnosti a médií, v Jekatěrinburgu na Urale, kde agenti ruské tajné služby FSB novináře zadrželi loni koncem března při reportážní cestě. Dvaatřicetiletý Gershkovich, jehož rodiče do USA emigrovali ze Sovětského svazu, je prvním západním žurnalistou uvězněným kvůli obvinění ze špionáže v postsovětském Rusku.

Ruská generální prokuratura obviňuje Gershkoviche, že na pokyn americké Ústřední zpravodajské služby (CIA) "shromažďoval tajné informace" o zbrojovce Uralvagonzavod, jejíž závod asi 150 kilometrů severně od Jekatěrinburgu vyrábí a opravuje tanky a další vojenskou techniku.

Žádné důkazy, kterými by obvinění podpořily, ruské úřady dosud nezveřejnily, poznamenala AP.

Proces začal 26. června. Soud tehdy krátce před prvním slyšením umožnil reportérům, aby Gershkoviche natočili a vyfotografovali. Byl vidět ve skleněném boxu s oholenou hlavou. Dvaatřicetiletý Američan se v boxu pro obžalované slabě usmál a kývl na kolegy, které zná, popsala tehdy agentura Reuters. O několik minut později soud přítomné novináře požádal, aby opustili soudní síň, aby mohlo začít řízení. Soudy za zavřenými dveřmi jsou v Rusku běžné v procesech týkajících se obvinění z vlastizrady nebo špionáže, kde se podle ruských úřadů probírají utajované materiály.

Bílý dům označil proces s Gershkovichem za vykonstruovaný a jeho vazbu za neoprávněnou. Washington požaduje jeho propuštění na svobodu. Moskva podle Bílého domu využívá Gershkoviche jako vyjednávací páku.

Mnoho novinářů opustilo Rusko poté, co ruský prezident Vladimir Putin v roce 2022 vyslal ruská vojska na Ukrajinu a v zemi začaly platit zákony postihující dlouhými tresty vězení to, co ruské úřady označují za diskreditaci ruských ozbrojených sil nebo šíření lží o armádě.

Podle některých diplomatů Rusové Gershkoviche pravděpodobně zadrželi ve snaze pořídit si "zásobu" amerických občanů, které by mohli vyměnit za ruské občany zadržované na Západě.

Rusko nevyloučilo výměnu vězňů včetně Gershkoviche, ale tvrdí, že to není možné, dokud v jeho případě nebude vynesen rozsudek. Ruské soudy shledávají vinnými více než 99 procent obžalovaných, napsala dříve AP.