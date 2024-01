Abdikace dánské královny Margrethe II. by mohla naznačit cestu Karlu III., píše britský tisk

Nečekaná abdikace, kterou dánská královna Margrethe II. ohlásila v silvestrovském projevu, by mohla naznačit cestu britskému panovníkovi Karlu III., napsal britský tisk. Třiaosmdesátiletá královna se vzdala koruny ve prospěch svého syna, prince Frederika. Král Karel, kterému je 75 let, na trůn sice dlouho čekal, ale mohl by aspoň naznačit, kdy hodlá předat vládu svému synovi Williamovi, vyzval například spíše levicový The Guardian.

Karel III. usedl na britský trůn v září 2022 poté, co v 96 letech zemřela jeho matka, královna Alžběta II. V důsledku britské koloniální politiky se stal vládcem 14 zemí. Otázky o Karlově délce panování vyvolal nejen jeho věk, ale i výrazně vyšší obliba jeho syna, poznamenala agentura AFP.

"Král Karel by se mohl rozhodnout abdikovat za pět nebo deset let a předat trůn Williamovi a Kate, dokud jsou ještě mladí, protože rozhodnutí královny Margrethe přijali v Dánsku opravdu dobře," řekl deníku Daily Mail královský životopisec Phil Dampier. Karla by k tomu mohla vést vůle učinit co nejlepší rozhodnutí pro britskou královskou rodinu jako celek, uvádí Dampier a připomíná, že britský korunní princ a jeho manželka mají velmi dobré vztahy s dánským princem Frederikem, který se ujme vlády v neděli.

Dánská panovnice své rozhodnutí oznámila 31. prosince a podle průzkumu s jejím krokem souhlasí více než 80 procent obyvatel, píše agentura AFP. Podobně se rozhodli již dříve i jiní panovníci: španělský král Juan Carlos I. abdikoval v roce 2014, o rok dříve tak učinili nizozemská královna Beatrix a belgický král Albert II. V poslední době stoupá tlak i na švédského krále Carla Gustafa, kterému je 77 let.

"Král Karel by měl následovat dánský příklad a říct nám, kdy abdikuje," píše deník The Guardian, který si jako jeden z mála britských deníků dovolí otevřenou kritiku královské rodiny. Dánská abdikace je podle The Guardianu "znakem citlivé konstituční monarchie".

"Pro radikály by mohla být geriatrická evropská monarchie pohřbená v domech s pečovatelskou službou vítaná. Snižuje to riziko nehod a skandálů, jaké postihly Španělsko za vlády Juana Carlose, nebo vměšování do demokratické politiky," píše The Guardian. Práce krále, ač ceremoniální, je náročná a nikdo by ji neměl zastávat až do smrti, zejména pokud má připraveného následníka, dodal The Guardian.