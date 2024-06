AFP: Biden se setká se Zelenským v Normandii i na summitu G7 v Itálii

Americký prezident Joe Biden se setká s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským během připomínkových akcí k 80. výročí vylodění spojenců v Normandii a také příští týden na summitu zemí skupiny G7 v Itálii. Na palubě prezidentského speciálu Air Force One mířícího do Francie, to podle agentury AFP řekl v noci na dnešek bezpečnostní poradce Bílého domu Jake Sullivan.

Zelenskyj do Francie přicestuje ve čtvrtek, kdy se zúčastní akcí ke kulatému výročí vylodění spojenců v Normandii, přičemž bude mít možnost hovořit s některými z více než 20 prezidentů a premiérů, mezi nimiž bude i česká hlava státu Petr Pavel. V pátek ho v Elysejském paláci přijme francouzský prezident Emmanuel Macron a podle agentur se očekává, že se při této příležitosti vyjádří také k otázce možného vyslání francouzských vojenských instruktorů na Ukrajinu.

Macron koncem května uvedl, že při návštěvě Zelenského oznámí, jak bude Paříž Kyjev dále podporovat. Francouzský deník Le Monde nedávno napsal, že Macron s několika evropskými státy jedná o vytvoření koalice, která by cvičila ukrajinské vojáky přímo na Ukrajině, která se už přes dva roky brání ruské vojenské agresi.

Sullivan podle Reuters uvedl, že Spojené státy vojenské instruktory na Ukrajinu vyslat neplánují. "Potřebují více protivzdušné obrany a my na tom pracujeme. Potřebují nepřetržitý přísun zbraní, které jim budeme dodávat," řekl Sullivan.

Biden podle Reuters stráví ve Francii pět dní. Kromě účasti na připomínkových akcích k 80. výročí od spojeneckého vylodění v Normandii, které znamenalo začátek osvobozování západní Evropy od nacismu, se také setká se svým francouzským protějškem Macronem a přednese projev. Šéf Bílého domu se naopak nezúčastní blížícího se mezinárodního mírového summitu o Ukrajině ve Švýcarsku. Za USA na něm bude viceprezidentka Kamala Harrisová a poradce Bílého domu pro národní bezpečnost Jake Sullivan.