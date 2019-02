Afričané dostávali od britské armády méně peněz než běloši

Více než půl milionu afrických vojáků, kteří bojovali ve druhé světové válce v britské armádě, dostalo zaplaceno až třikrát méně než jejich kolegové bílé pleti, odhalil nově odtajněný dokument z britského národního archivu. To vyvolalo výzvy směrem k vládě, jež by měla válečné veterány, kteří přežili, zpětně vykompenzovat. Zprávu přinesl server The Guardian.

Spis odhalil dokumentární seriál al-Džazíry English People and Power. Píše se v něm o tom, jak vláda systematicky diskriminovala africké vojáky. Nebyli to jen bílí vojáci, kteří dostávali více peněz, ale také služební personál v afrických koloniích.

Opoziční labouristé už vyzvali k tomu, aby vláda celou záležitost řádně prošetřila. "Ministerstvo obrany by mělo ve sněmovně oznámit, že celou věc napraví. Musí proběhnout řádné komplexní vyšetřování a je třeba předložit všechny dostupné informace," uvedl stínový ministr obrany Wayne David.

"V koloniálním režimu měl život v Africe jinou hodnotu než v Evropě," tvrdí profesor Timothy Parsons, jeden z předních světových odborníků na britskou východoafrickou armádu. Podle něj může vláda křivdu stále napravit. "Možná, že existuje příležitost napravit nějaké špatnosti. Nešlo by o příliš velké peníze v přepočtu na jedince," doplnil.

"Když jsem skončil, nedali mi nic. Měli vědět, jak moc jsme jim pomohli. Měli nám něco dát. Ale nestalo se tak, zůstali jsme opuštěni," řekl Eusebio Mbiuki, stoletý veterán, který nyní žije v chudobě na venkově v Keni.

Bojovali v džungli

Britská armáda rekrutovala v první polovině 20. století, mnohdy násilně, africké muže, aby chránili její kolonie. Po vypuknutí druhé světové války pak tito vojáci posílili spojenecké jednotky s cílem porazit Itálii, která se snažila v Africe dobýt území. Dále bojovali také proti japonskému císařství v nepříznivých podmínkách v barmské džungli.

Přesto se armáda k africkým vojákům nechovala spravedlivě. Zatímco bílí vojáci dostali každý měsíc za své služby deset šilinků, tak černoši jen 3,5 šilinku, odhalil dokument al-Džazíry. Armáda vyplácela také odměnu za účast ve válce, jež činila 12 šilinků měsíčně. Pro Afričany to však byly jen čtyři šilinky.

Ještě propastnější rozdíl v odměnách pak byl mezi dělníky, kteří se bojů nezúčastňovali. Afričani dostávali mezi dvěma až třemi šilinky, to byla jen pětina toho, co pobírali běloši.

"Mluvíme o lidech, kteří za nás bojovali v těch nejhorších podmínkách. Měli bychom se stydět, že veteráni, kteří bojovali za naši zemi, teď žijí v chudobě. Není moc pozdě. Stále jim můžeme dát odškodné," vyzval bývalý šéf britských ozbrojených sil, generál Lord David Richards.