Africké Burundi zakáže používání plastových obalů a tašek

Prezident středoafrického státu Burundi Pierre Nkurunziza v úterý podepsal dekret, jímž zakázal používání plastových obalů a tašek v zemi. Dokument vstoupí v platnost do roku a půl, napsala agentura AFP.

"Výroba, dovoz, skladování, prodej a používání plastových tašek a dalších plastových obalů je zakázáno," cituje AFP z dekretu. Dokument poskytuje výjimky pro biologicky rozložitelné plasty a obaly, které se používají ve zdravotnictví a farmaceutickém průmyslu. Stát bude firmám udělovat zvláštní povolení.

Znečištění způsobené plasty kontaminuje půdu a narušuje život v oceánech. Při spalování plastů se uvolňují toxické látky. Agentura Reuters dříve napsala, že v přepočtu na jednoho obyvatele jsou největšími producenty odpadů z plastových obalů USA, následované Japonskem a Evropskou unií.

Používání plastových tašek v Africe zakázaly také Maroko, Rwanda a Keňa.

