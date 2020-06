Afrika bojuje se rychlým šířením covidu-19, upozorňuje WHO

Pandemie způsobená koronavirem se v Africe zrychluje, jelikož se případy šíří mimo hlavní města, kde se infekce nejprve objevila u cestovatelů. Nezdá se však, že by těžké případy onemocnění covid-19 a s ním spojená úmrtí unikly pozornosti úřadů. Podle agentury Reuters to oznámila Světová zdravotnická organizace (WHO).

Deset afrických států dosud eviduje 75 procent ze zhruba 200 tisíc případů nákazy na kontinentu, uvedla na brífinku v Ženevě regionální ředitelka WHO pro Afriku Matshidiso Moetiová. Čtvrtinu z nich hlásí Jihoafrická republika. Zatím s koronavirem v Africe podle Moetiové zemřelo zhruba pět tisíc lidí.

Moetiová se domnívá, že africké státy zachycují většinu závažných případů nákazy. Doplnila však, že jednou z největších výzev pro Afriku je nadále zajistit dostatek zdravotnických prostředků a testovacích sad.

Počty případů nákazy koronavirem budou podle Moetiové v Africe stabilně narůstat, dokud nebude k dispozici vakcína. K tomu, aby se šíření mimo současná ohniska v JAR, Alžírsku či Kamerunu zastavilo, tak bude nutné dodržovat přísná zdravotnická opatření.