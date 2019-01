Běžencům v Africkém rohu hrozí hlavně nebezpečí únosu

Více než 15 procent běženců, kteří loni putovali přes Africký roh, bylo cestou uneseno. Vyplývá to ze studie nezávislé organizace Mixed Migration Centre (MMC). Lidé, kteří do Evropy putují přes tuto oblast na severovýchodě Afriky, tak podle ní čelí hlavně nebezpečí únosu. Odborníci varují, že počet únosů by se mohl v budoucnu zvýšit.

Experti z MMC postavili svou studii na rozhovorech s více než 11 tisíc lidí ve 20 státech na sedmi migračních trasách. Podle britského listu The Guardian na únosy migrantů dříve upozorňovaly i jiné zprávy, organizace však poprvé přináší komplexní data o problematice, včetně přesnějších počtů.

Šéf MMC Bram Frouws uvedl, že pašeráci na hranicích často pracují ve spolupráci nebo za tichého souhlasu místních činitelů. "Rodinám obvykle zavolají únosci, oznámí jim, že člen jejich rodiny byl unesen a požadují výkupné. Občas mohou příbuzní slyšet jejich hlas, někdy jsou v telefonu i mučeni, aby donutili (rodinu) zaplatit," řekl Frouws. Výkupné se často pohybuje kolem dvou tisíc dolarů (skoro 45 tisíc Kč).

Pašeráci lidí se podle něj mohou uchýlit k únosu ve snaze zvýšit si příjmy, protože na migračních trasách se v současné době pohybuje méně lidí.

Ze studie mimo jiné vyplývá, že příslušníci některých států jsou více ohroženi než příslušníci států jiných. Téměř každý pátý z celkových 1200 Etiopanů, které odborníci vyslechli, uvedl, že ho na cestě alespoň jednou unesli. Naproti tomu z 288 Súdánců jich byly na cestě uneseny "jen" čtyři procenta. To by podle vědců mohlo být tím, že se cestou ze Súdánu vyhnou nejnebezpečnějším oblastem.

MMC vyslechla svědectví běženců v klíčových migračních bodech v době od března 2017 do září 2018. Celkem 615 lidí napříč sedmi migračními trasami uvedlo, že bylo alespoň jednou uneseno. Druhou nejnebezpečnější trasou je podle studie cesta z Afghánistánu do Evropy. Obětí únosu se tam stalo osm procent lidí.

Únosy podle šéfa MMC usnadňuje i dehumanizace uprchlíků zprávami v médiích i výroky politiků. "Čím více jsou dehumanizováni, tím méně pobouření toto nelidské zacházení (s běženci) vyvolává," prohlásil expert.