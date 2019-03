Cyklóna Idai si mohla vyžádat až tisícovku životů

Mosambický prezident Filipe Nyusi prohlásil, že tropická cyklóna Idai, která zasáhla jihovýchod Afriky, si mohla vyžádat více než tisícovku obětí na životech. Nyusi hovořil ve státním rozhlase a televizi poté, co obhlédl postižené oblasti z vrtulníku.

"V tuto chvíli oficiálně máme 84 mrtvých. Ale když jsme ráno přelétali nad postiženou oblastí, abychom pochopili, co se děje, vše naznačovalo, že bilance by mohla překročit tisíc mrtvých," prohlásil šéf státu po návratu do hlavního města. "Životy dalších více než 100 tisíc lidí jsou v ohrožení," dodal.

"Viděli jsme těla ve vodě. Je to opravdová humanitární katastrofa," vylíčil. "Naší prioritou je zachránit životy. Dneska více než 400 lidí mohlo být zachráněno ze zaplavených oblastí," dodal.

Podle leteckých záběrů, pořízených organizací Mission Aviation Fellowship, se desítky lidí uchýlily na střechy budov, zcela obklopených vodou.

Cyklóna Idai zasáhla centrální část Mosambiku ve čtvrtek večer. Řádění živlů pokračovalo v sousedním Zimbabwe, kde zatím poslední bilance čítá nejméně 89 obětí, připomněla agentura AFP.

Až dosud se uvádělo, že Idai si vyžádala v Mosambiku, Zimbabwe a Malawi patrně více než 180 mrtvých. Stovky lidí se ale stále pohřešují a desítky tisíc vesničanů jsou odříznuty od okolního světa kvůli nesjízdným cestám a přerušenému telefonickému spojení. Živel zničil mnoho domů, mostů a silnic, což komplikuje záchranářské práce.

Cyklóna Idai ve všech třech uvedených afrických státech různým způsobem postihla celkem přes půldruhého milionu obyvatel, uvedli představitelé Spojených národů a vlád dotyčných zemí. Kvůli přírodní katastrofě způsobené živlem se museli z cest do zahraničí urychleně vrátit prezidenti Mosambiku a Zimbabwe.

Už na začátku týdne postihly lijáky a záplavy Mosambik a jižní Malawi, kde si vyžádaly podle agentur desítky mrtvých.

Oblastí, kterou Idai postihla nejvíce, se stal ve čtvrtek večer region kolem přístavního města Beira, které bylo prakticky odříznuto od okolního světa. Živel ve městě zcela zničil nejméně 700 domů a provoz muselo zcela přerušit místní letiště. Poté cyklóna postupovala dál západním směrem do Malawi a Zimbabwe. Podle Červeného kříže Idai poškodila či zničila 90 procent půlmilionového města Beira. "Situace je strašná. Rozsah zkázy je ohromný. Zdá se, že 90 procent města je kompletně zničená," řekl agentuře AP Jamie LeSueur, který vede letecký tým Červeného kříže v tomto přístavním městě. Caroline Hagaová z Mezinárodního výboru Červeného kříže odhadla, že situace v okolí města, čtvrtého největšího v Mosambiku, může být ještě horší. Záchranné práce podle agentury Reuters komplikuje skutečnost, že u města se protrhla velká přehrada a velká část oblasti je zcela zaplavená.