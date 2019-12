Do destabilizované Libye proudí stovky nových žoldáků

Do bojů v Libyi se v posledních měsících zapojily stovky nových žoldáků ze Súdánu. Britskému deníku The Guardian to potvrdili velitelé dvou skupin súdánských bojovníků, které jsou v Libyi aktivní. Prohlubují se tak obavy, že se konflikt v severoafrické zemi může rozrůst v nezvladatelnou mezinárodní válku, která by mohla destabilizovat výraznou část regionu.

Obě skupiny súdánských bojovníků se účastní bojů po boku samozvané Libyjské národní armády (LNA) polního maršála Chalífy Haftara. Ten bojuje proti mezinárodně uznávanému kabinetu premiéra Faíze Sarrádže, sídlícímu v metropoli Tripolisu.

"Přichází množství mladých mužů... Ani nemáme možnosti, jak tolik lidí ubytovat," uvedl jeden z velitelů na jihu Libye. V zemi podle něj v současné době bojuje nejméně 3000 súdánských žoldáků. OSN ve své nedávné zprávě označila zapojení Súdánců do bojů "za přímé ohrožení bezpečnosti válkou zmítané země." Někteří z žoldáků dříve bojovali proti vládě súdánského prezidenta Umara Bašíra, který byl svržen letos na jaře. Řady LNA podle mnohým posílilo i množství žoldnéřů z Ruska.

V Libyi panuje chaos od roku 2011, kdy byl s pomocí Západu svržen tehdejší diktátor Muammar Kaddáfí. O kontrolu v této severoafrické zemi kromě mnoha ozbrojených skupin soupeří dva kabinety. Ten na východě, který má podporu Haftarovy LNA, neuznává vládu premiéra Faíze Sarrádže v Tripolisu, za níž stojí OSN. Oba kabinety mají vlastní parlament.