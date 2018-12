Ebola a etnické násilí způsobily odložení voleb v Kongu

Parlamentní a prezidentské volby, které se budou v Kongu konat v neděli, byly ve třech městech odloženy na březen, a to kvůli ebole a etnickému násilí. Oznámila to konžská volební komise (CENI). Podle agentury Reuters ale odklad hlasování znamená, že obyvatelé měst, která podporují opozici, nebudou mít možnost ovlivnit, kdo se stane novým konžským prezidentem.

Města, kterých se odklad týká, jsou Beni a Butembo na východě země, kde v srpnu opět propukla ebola, a západokonžské město Yumbi, kde minulý týden při etnickém násilí přišlo o život více než sto lidí. Hlasovat se ale nebude ani v okolí Beni.

Právě města Beni a Butembo jsou nicméně hlavními baštami odpůrců dosluhujícího prezidenta Josepha Kabily, který v prezidentském klání podporuje svého někdejšího ministra vnitra Emmanuela Ramazaniho Shadaryho.

Opoziční kandidát Martin Fayulu přitom již dříve ve středu prostřednictvím twitteru CENI varoval před odkladem voleb v Beni a Butembu. "Záminka eboly je lživá, jelikož v těch oblastech byla volební kampaň," napsal s tím, že je to pouze další pokus o zmanipulování voleb.

Všude jinde se bude v neděli hlasovat podle plánu, uvedla CENI. Konečné výsledky prezidentských voleb budou oznámeny 15. ledna, o tři dny později má být inaugurována nová hlava státu.

Je mets en garde la @cenirdc contre toute tentative d’annuler les élections à #Beni ville, Beni territoire et #Butembo . Le prétexte d’Ebola est fallacieux car il y’a bien eu campagne dans ces contrées. C’est une énième stratégie pour détourner la vérité des urnes. #RDC

Prezidentské a parlamentní volby v Kongu se měly původně konat 23. prosince. Odloženy byly na 30. prosince kvůli zničení volebních materiálů při požáru v hlavním městě Kinshase.

Kabila odmítl odstoupit již v roce 2016, kdy mu skončilo druhé funkční období, a jen nerad souhlasil s tím, že v nadcházejících volbách kandidovat nebude. Podle konžské ústavy smí být prezident znovuzvolen pouze jednou.

Kabila je u moci od roku 2001. Současné volby by mohly být prvním demokratickým předáním moci od roku 1960, kdy země získala nezávislost na Belgii.

Congo delays Sunday's presidential election for months in areas of deadly Ebola outbreak. https://t.co/bcXWp80b1D