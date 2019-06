Egypt je nejrizikovější destinací podle počtu škod turistů

Nejrizikovější destinací podle počtu škod turistů je s více než 35 procenty Egypt, s velkým odstupem následují Řecko (13 procent), Turecko (11 procent), Bulharsko (sedm procent) a Tunisko (pět procent). V zemi Faraonů je také dvakrát vyšší frekvence škod než v Turecku a Bulharsku, které se dělí o druhé místo. Vyplývá to ze statistik ERV Evropské pojišťovny, která je lídrem trhu cestovního pojištění.

Během letních dovolenkových sezon se posledních letech o pomoc hlásí klienti nejvíce z Řecka, Chorvatska, Turecka a Egypta, řekla mluvčí České pojišťovny Ivana Buriánková. K tradičním destinacím s nejvíce škodami letos přibyl rovněž Egypt, odkud jsou škody mnohem dražší než z jiných zemí, doplnil mluvčí Allianz Václav Bálek.

V Egyptě je podle něj většina případů spojená s 'Faraonovou pomstou' tedy žaludečními a střevními problémy. Česká podnikatelská pojišťovna v Egyptě za klienta zaplatila v jednom případě 810 tisíc korun. Šlo o trombózu v noze, kvůli níž pojišťovna platila ošetření, laboratorní vyšetření, rentgen, EKG, injekci, léky,sanitku a leteckou a pozemní repatriaci.

V ceně pojištění není rizikovost oblasti výrazně zohledněna, míní výkonný ředitel Fingo.cz Jan Steinbauer. Pokud je pojištění do některé lokality vyšší, je to zejména z důvodu odlišného rozsahu krytí. S rozvojem turistiky a stoupající náročností klientů se ceny mírně zvyšují, ale maximálně o koruny. Tento trend bude podle něj pokračovat, základní ceny zůstanou stejné, jejich zvyšování bude spíše formou zkvalitňování služeb, tedy například zvedáním limitů krytí rizik.

Loňská průměrná škoda z cestovního pojištění u ERV meziročně vzrostla o téměř devět procent na 9827 korun. Nejčastější obtíží turistů jsou zažívací potíže. Jejich důvodem je především kvalita pitné vody. Proto se doporučuje konzumovat pouze balenou vodu a vyhnout se nápojům z ledu. Kvůli vysokým teplotám jsou v Egyptě poměrně časté také sluneční alergie či úpaly. Při jízdě autobusem je lepší se připoutat, protože řidiči jezdí nebezpečně. Potápěčům lékaři doporučují minimálně 24 hodin před potápěním nepít alkohol, mohl by totiž způsobit problémy při vynoření.

Řeší situaci na vlastní pěst

V Egyptě je stále třetina turistů ošetřena mimo prověřené kliniky, upozornil mluvčí ERV Vlastimil Divoký. Důvodem je to, že nevolají asistenční službu a snaží se situaci řešit na vlastní pěst, nejčastěji přes hotelové kliniky. Právě na hotelové lékaře by si turisté podle něho měli dát velký pozor, jsou to často jen medici, napojení na konkrétní lékařské zařízení. "Léčení turistů je tam velký byznys. Hotelový lékař může být cestou k dluhům i pošramocenému zdraví", dodal.

Když člověk navštíví hotelového lékaře, je mu podle něj poskytnuta nekvalitní a zároveň několikanásobně předražená lékařská péče, kterou navíc musí uhradit hotově na místě. Dalším problémem je nadměrné přeléčování, které je v Egyptě hlavním zdrojem příjmů řady zdravotnických zařízení. Vždy je důležité se ihned obrátit na asistenční službu, která zajistí ošetření prověřeným lékařem, dodal Divoký. ERV doporučuje volat asistenci z vlastního telefonu.

Pojišťovna již zaznamenala i případy podvodů, kdy hotelový lékař zavolá sám a spojí klienta s falešnou asistencí, která potvrdí, že náklady uhradí, ale ve skutečnosti je pak musí uhradit sám klient. Jako příklady neadekvátních cen lékařských ošetřeních v hotelových nebo neprověřených klinikách jsou gastroenteritida za 250 až 300 dolarů, ambulantní zašití tržné rány 600 až 800 dolarů. Ceny jsou čtyřikrát vyšší, než je reálná hodnota takového ošetření ve standardním zařízení, podotkl mluvčí ERV.