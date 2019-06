Egyptský soud poslal do vězení stovky lidí, část na doživotí

Egyptský vojenský soud vyměřil tresty vězení téměř 300 lidem, někteří z nich byli souzeni za pokus o atentát na prezidenta Abdal Fattáha Sísího. S odvoláním na egyptské bezpečnostní zdroje to oznámila agentura AFP. Podle ní dostalo 32 lidí doživotní tresty, 264 lidí pak tresty od tří do 15 let. Omilostněni byli jenom dva obžalovaní.

Případ nezdařeného atentátu se vztahuje k roku 2014, kdy se Sísí vydal v doprovodu tehdejšího saúdskoarabského korunního prince Muhammada bin Najífa do Mekky vykonat malou pouť, umru. Místní tisk tehdy oznámil, že byl zmařen pokus o atentát na Sísího.

Ve skupině, která si dnes vyslechla rozsudky, byli lidé souzení za vraždu tří soudců v Aríši na Sinaji v roce 2015 a také pachatelé útoků na turisty a policisty.

Sinajský poloostrov je od svržení Sísího předchůdce Muhammada Mursího v roce 2013 dějištěm boje islámských radikálů. Jejich útoky nejčastěji míří na členy egyptských bezpečnostních sil. Armáda loni na severu Sinaje zahájila rozsáhlou protiteroristickou operaci, při níž podle oficiální bilance přišlo o život 650 radikálů a také asi 50 vojáků.