Etiopie je bez internetu. Mohou za to studentské zkoušky?

Obyvatelé Etiopie jsou už týden bez stálého přístupu k internetu. Fungování sociálních sítí jako Whatsapp nebo Telegram je omezeno už od 11. června, uvádí data internetového monitoringu Netblocks. Vláda důvod blokování internetového připojení nijak nevysvětlila. Zprávu přinesl server CNN.

Podnikatelé a novináři obchází nevysvětlenou blokaci internetu vzdáleným přístupem přes takzvané připojení VPN (virtuální privátní síť). Většina obyvatelstva ale zůstává bez připojení. Jednou ze spekulací, proč je internet zablokovaný, je snaha zabránit maturujícím středoškolákům v podvádění během závěrečných zkoušek.

"Měli by podat nějaké oficiální vysvětlení. Pokud to opravdu souvisí s národními zkouškami, tak by mělo být připojení zablokované tak, aby netrpěli všichni. Zákazníci nemohou zůstat bez připojení," komentoval na twitteru podnikatel Sileshi Yilma Reta sídlící v hlavním městě Addis Abeba.

Národní telekomunikační služba a jediný poskytovatel internetu v zemi Ethio Telecom odmítla na dotaz CNN situaci komentovat. "Nemáme žádné oficiální prohlášení," odpověděla výkonná ředitelka společnosti Cherer Aklilu. Bez odpovědi zůstal i stejný dotaz namířený na mluvčího vlády Etiopie.

Výpadek internetu může mít podle Felixe Hornea, výzkumníka pro oblast Etiopie a sousední Eritree z organizace Humans Right Watch, nejen negativní dopad na ekonomiku země, ale také na svobodu projevu.

"Blokace internetu na celostátní úrovni, jen aby se zamezilo možným podvodům u zkoušek, znemožňuje všem Etiopanům přístup k informacím. To ubližuje ekonomice i mezinárodní reputaci země a svobodě projevu," řekl Horne.

V minulosti to byly i tři měsíce

Omezení internetu není pro obyvatele Etiopie žádnou novinkou. Před nástupem premiéra Abiyho Ahmeda do funkce v dubnu 2018 byl v mnoha regionech země, kde řádily nepokoje, internet vypnutý hned tři měsíce. Až poté, co se Ahmed ujal své funkce, bylo připojení znovu obnoveno. S ním byli rovněž propuštěni političtí vězni, novináři, blogeři a byly zavedeny ekonomické reformy.

"Ačkoliv Abiyeho vláda udělala ve svobodě projevu a práva na informace působivý pokrok, tak blokování internetu je zase krokem zpět. Tento krok připomíná období předešlé vlády, od které se chce premiér co nejvíce distancovat," doplnil Horne.