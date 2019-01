Izrael nám pomáhá v boji s radikály na Sinaji, přiznal Sísí

Egyptský prezident Abdal Fattáh Sísí přiznal, že egyptská armáda velmi úzce spolupracuje s Izraelem v boji proti islámským extremistům na Sinajském poloostrově. Informují o tom izraelská média. Káhira se ale podle nich později snažila zabránit zveřejnění rozhovoru, který Sísí poskytl televizi CBS. Ta jej má odvysílat v neděli v pořadu 60 Minutes.

Prezident potvrdil, že Izrael egyptské armádě pomáhá bojovat proti radikálům na Sinaji a že spolupráce je těsnější než kdykoli předtím. "Ano, je to pravda, široce s Izraelci spolupracujeme," řekl Sísí.

Části rozhovoru byly zveřejněny ve čtvrtek večer a CBS uvedla, že se Sísí snažil zabránit odvysílání celého interview. Při kampani egyptské armády na Sinaji zemřelo mnoho lidí, radikálové tam útočí hlavně na členy egyptských bezpečnostních sil.

O spolupráci s Izraelem v boji proti radikálům, kteří se hlásí k takzvanému Islámskému státu (IS) a kteří bojují na Sinajském poloostrově, už loni informoval list The New York Times. Podle jeho informací izraelská letadla nenesou označení a létají nepřímými trasami, aby nebylo jasné, odkud se útočí.

Egypt ani Izrael dosud vojenskou spolupráci nepřiznávaly. "Operace ve specifických oblastech na severu Sinaje provádí a má k nim povolení jedině egyptská armáda, která pracuje ve spolupráci s civilní policií," sdělil po zveřejnění informace v newyorském deníku mluvčí egyptské armády.

Egypt byl první arabskou zemí, která v roce 1979 uzavřela s Izraelem mírovou dohodu. Sísí se k moci dostal po svržení prezidenta Muhammada Mursího v roce 2013. Od té doby radikálové na Sinaji zabili stovky policistů a vojáků. Sísí nařídil několik armádních operací, které měly na severu Sinaje obnovit klid. Při útocích zemřelo mnoho lidí a likvidovaly se i domy, aby mohlo být u hranice s palestinským Pásmem Gazy vytvořeno nárazníkové pásmo.

Radikálové, z nichž část se hlásí k hnutí Islámský stát, tvrdili už v minulosti, že na ně útočila izraelská letadla.

Podle zdrojů serveru The Times of Israel armáda použila k útokům na Sinaji bezpilotní letadla. Armáda s Egypťany spolupracuje podle tohoto zdroje i v oblasti tajných služeb. Izrael také v roce 2013 povolil egyptské armádě posílit přítomnost na Sinajském poloostrově nad rámec, jaký předpokládala mírová dohoda z roku 1979. Egyptské vojsko do bojů na Sinaji nasadilo tanky, dělostřelectvo a útočné vrtulníky.