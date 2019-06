Kongo je na pokraji potravinové krize. Třináct milionů lidí hladoví

V Kongu hrozí akutní nedostatek potravin 13 milionům lidí, z toho pěti milionům dětí, řekl v rozhovoru s francouzskou rozhlasovou stanicí RFI Claude Jibidar z organizace Světový program pro výživu (WFP). Dalších 27 milionů lidí v Kongu nemá jídla dostatek nebo konzumuje potraviny nedostatečné kvality. Potravinová krize v Kongu je podle WFP druhou nejvážnější na světě, v horší situaci je nyní pouze Jemen.

Příčinou nedostatku je podle Jibidara zintenzivnění ozbrojených konfliktů v posledních několika letech, kvůli kterým musí stále více lidí opouštět svoje domovy. Většina obyvatel Konga se živí zemědělstvím a když jsou donuceni opustit svou půdu, přestanou produkovat potraviny.

"Tato země je svým způsobem požehnaná od Boha, je tu spousta místa pro zemědělskou produkci, je tu voda. Lidé by v Kongu mohli ročně zasít dvakrát, třikrát tolik. Je potřeba, abychom konečně dosáhli toho, že budou místní obyvatelé žít v míru a budou moci pěstovat. To je řešení," řekl Jibidar.

Krize se přitom dotýká zejména dětí, což je podle Jibidara zvlášť nešťastné, protože podvýživa v raném věku je ovlivní na celý život. Jsou častěji nemocné, mají méně rozvinuté kognitivní funkce a nedaří se jim proto tolik ve škole. V dospělosti jsou pak méně produktivní.

Zajistit dostatek potravy je podle Jibidara nutné také v oblastech na severovýchodě země, kde úřady vyhlásily v loňském srpnu epidemii eboly, jedné z nejobávanějších nemocí na světě. WFP se snaží o to, aby místní měli co jíst a nemuseli se proto vydávat za jídlem do sousedních oblastí a tím zvyšovat riziko šíření nemoci. Jen v tomto regionu WFC již pomohla 600 tisícům lidem, kteří trpěli nedostatkem jídla.