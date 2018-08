Kypr vydal Egyptu únosce letadla. Ten bojoval proti režimu

Kypr vydal ke stíhání do Egypta Egypťana Sajfa Addína Mustafu, který před dvěma lety unesl letadlo EgyptAir na lince z Alexandrie do Káhiry s 64 lidmi na palubě a donutil ho přistát na kyperském letišti v Larnace. Mustafa odletěl z Kypru do Egypta v sobotu večer, informovala agentura AP.

Mustafa proti svému vydání do vlasti dlouho bojoval a loni uspěl u Evropského soudu pro lidská práva (ESLP) ve Štrasburku. Ten vydání zablokoval, aby prozkoumal a rozhodl, zda by Mustafovi po návratu do Egypta nehrozilo mučení či nelidské zacházení. Kyperský ministr spravedlnosti ale nyní oznámil, že muž se nakonec rozhodl proti vydání dále neprotestovat.

Únos letadla z března 2016 skončil bez obětí a bez zranění, Mustafa se po několikahodinovém vyjednávání vzdal. Jeho sebevražedný pás byl falešný a úřady krátce po incidentu vyloučily teroristický motiv. Sám Egypťan tvrdil, že akcí chtěl upozornit na "fašistický režim" egyptského prezidenta Abdal Fattáha Sísího a vyvinout tlak na propuštění 63 vězněných disidentek.

Od samotného počátku se ale spekulovalo i o tom, že skutečným důvodem únosu byly Mustafovy rodinné problémy. Na Kypru žije údajně jeho bývalá partnerka, která si podle zpráv z Egypta po neshodách s Mustafou odvezla s sebou také jejich děti. Na počátku vyšetřování tento motiv Mustafa přiznal, později ale svou výpověď změnil. Tvrzení o rodinných problémech nyní označuje za "účelovou dezinformaci" kyperských a egyptských úřadů, která ho má diskreditovat.