"Lvího muže" zabili jeho vlastní odchovanci, stálo je to život

Skupinka tří lvů zabila svého majitele v safari parku Mahala View ve městě Cullinan, které se nachází poblíž Pretorie, hlavního města Jihoafrické republiky. Sedmdesátiletý muž Leon van Biljon byl v oblasti široce známý jako "Lví muž", osudnou se mu stala oprava plotu, během které byl lvy napaden. Zprávu přinesl server CNN.

Van Biljon platil za zkušeného chovatele lvů. Podle místních médií nabízel exkluzivní lekce s jejich krmením a cvičením. Pro návštěvníky rovněž pořádal projížďky v autě volnou přírodou mezi zvířaty.

O jeho smrti jako první informoval místní server News24, který uvedl, že muž byl zabit vlastním lvem. To nakonec potvrdily oficiální stránky rezervace Mahala View, jež uvedly, že van Biljon zrovna opravoval rozbitý plot, když ho napadli tři lvi se jmény Rambo, Katryn a Nakita, které na svém pozemku už od jejich narození choval.

"Sousedé si ataku povšimli a chtěli oběti pomoct, už ale bylo pozdě a muž svým zraněním podlehl. Zvířata byla utracena," uvedla pro CNN mluvčí cullinanské policie, která potvrdila, že van Biljon byl zabit v úterý kolem poledne.

K incidentu se vyjádřila Fiona Milesová, ředitelka mezinárodní charitativní organizace Four Paws, která bojuje za dobré životní podmínky pro zvířata. "Těmto útokům se lze vyhnout, pokud přestaneme dovolovat tolik zbytečných interakcí mezi člověkem a divokým zvířetem. Lvi jsou divoká zvířata a nezáleží na tom, jestli jsou domestikováni nebo zkroceni, protože stále jsou nepředvídatelní a instinktivní," řekla.

"Asi 60 procent všech nahlášených útoků na člověka v důsledku interakce s predátory se týká spíše lvů, kteří byli vychováni v zajetí, než gepardů nebo tygrů," dodala pro server News24.

Na takzvaných lvích farmách se napříč Jihoafrickou republikou chová kolem šesti až osmi tisíc lvů v zajetí ve více než 200 různých zařízeních. To je ve skutečnosti mnohem vyšší číslo, než kolik lvů žije v zemi ve volné přírodě, uvádí CNN.

