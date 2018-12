Marocké úřady kvůli vraždě turistek zadržely již 19 lidí

Marocké úřady oznámily, že v souvislosti s vraždou dvou skandinávských turistek bylo v zemi zadrženo již celkem 19 lidí. Deset nových podezřelých bylo zatčeno za uplynulé dva dny, uvedla agentura AP s odvoláním na prohlášení mluvčího marockých tajných služeb. Úřady vraždy vyšetřují jako teroristický čin.

Těla čtyřiadvacetileté Dánky Louisy Vestagerové Jespersenové a osmadvacetileté Norky Maren Uelandové objevil v pondělí francouzský pár deset kilometrů od obce Imlíl. Ta slouží jako výchozí bod pro výstup na horu Tubkál, nejvyšší vrchol pohoří Vysoký Atlas. Podle marockých úřadů za vraždou stojí muži, kteří ve videu zveřejněném na sociálních sítích přísahali věrnost teroristické organizaci Islámský stát (IS).

Dánské zpravodajské služby již dříve potvrdily, že ověřily věrohodnost videa, které se objevilo na internetu a na němž je zachycena vražda jedné z turistek. Žena v záběru údajně křičí, zatímco jí muž podřízne hrdlo kuchyňským nožem.

Arabská televize Al-Džazíra s odvoláním na zdroj v Imlílu uvedla, že jedna z turistek byla nalezena zavražděná ve stanu, zatímco tělo druhé bylo venku. Podezřelí si dívky podle všeho vybrali náhodně a Islámský stát vraždy nijak nekoordinoval, uvedl již v neděli mluvčí marockých tajných služeb.

Sincere condolences to the parents of the two young backpackers, 28-year-old #MarenUeland of #Norway and 24-year-old #LouisaVesteragerJespersen of #Denmark, who were raped, savagely killed and beheaded by murderers in #Morocco. Calling for swift justice for the perpetrators... pic.twitter.com/P30OdTZnWL