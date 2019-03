Masakr v Mogadišu. Při útoku radikálů zemřely desítky lidí

V somálské metropoli Mogadišu při čtvrtečním útoku islámských radikálů a následných nočních bojích zahynulo 29 lidí a 80 osob bylo zraněno. Novou bilanci, která nemusí být konečná, v pátek s odvoláním na policii oznámila agentura Reuters. Původně se hovořilo o 13 mrtvých. V obchodní části města nejprve ve čtvrtek večer zaútočil s autem sebevražedný atentátník, pak následovala přestřelka mezi policisty a radikály. K akci se přihlásilo teroristické hnutí Šabáb.

"Prozatím víme, že zemřelo 29 lidí, většina z nich byli civilisté, a 80 lidí je zraněno. Radikálové stále bojují z civilního domu v sousedství hotelu... Počet obětí může růst," sdělil agentuře Reuters policejní zástupce Musa Ali.

Při výbuchu auta s náložemi bylo zasaženo obchodní centrum v ulici Maka al-Mukarama, kde jsou obchody, hotely a restaurace. Na fotografiích je vidět hořící auta. Asi o hodinu později se ozvala další exploze. Narušeno bylo také elektrické vedení, což vyvolalo další exploze, jež vyrazily okna domů v okolí.

We were so lucky to survive the huge blast this evening in #Mogadishu. I and my colleague HM Dahir were sitting down in Maka Almukarama hotel .We first heard gunfire followed by a very demolishing blast The scene changed into darkness.Heavy smoke went high. More bodies were scene pic.twitter.com/JXxn9NdwBK