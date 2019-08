Migranti na cestě do Saúdské Arábie čelí velkým útrapám

Etiopští migranti směřující do Saudské Arábie čelí násilnostem ze strany pašeráků lidí i saúdskoarabských bezpečnostních složek. Saúdskoarabské úřady jich následně statisíce vyhošťují a navracejí je do Etiopie bez jakékoliv podpory, jíž se jim většinou nedostane ani od etiopských úřadů. Ve čtvrtek zveřejněném vyjádření to uvedla nevládní organizace Human Rights Watch (HRW).

HRW hovořila s 12 migranty, kteří uvedli, že podstoupili životu nebezpečnou plavbu na přeplněných nafukovacích lodích bez jídla a vody přes Adenský záliv či Rudé moře. Ta mohla trvat až 24 hodin. "Na lodi bylo 180 lidí, ale 25 jich zemřelo. Loď byla v nesnázích, byla přetížená a potápěla se, a tak převaděči několik lidí vybrali a hodili je do moře, kolem pětadvaceti," řekl jeden z migrantů.

Poté, co připluli do Jemenu, je zajali obchodníci s lidmi. Pět migrantů v rozhovoru uvedlo, že byli fyzicky týráni a že zločinci je nutili zaplatit výkupné. Pokud peníze neměli, museli zavolat svým blízkým v Etiopii, kteří obchodníkům peníze poslali. Aby dosáhli na požadovanou částku, musely jejich rodiny často prodat svůj majetek, pozemky či celé domy.

Pokud se utečencům podařilo utéct, nebo je únosci po zaplacení výkupného pustili, dostali se na saúdskoarabskou hranici, kterou se snažili přejít v hornatých vesnických oblastech. Příslušníci pohraniční stráže na ně přitom stříleli, přičemž několik lidí zabili a další zranili. "Na hranici se rozkládá a hnije mnoho těl. Je to jako hřbitov," sdělil HRW 26letý migrant.

Některé z nich zadržela pohraniční stráž, dalším se podařilo hranici přejít, ale později je zatkla policie. V přeplněných věznicích je pak strážci bili, neměli tam k dispozici dostatek jídla, lékařské péče, ani přístup k sociálnímu zařízení.

Vláda v Rijádu začala migranty hromadně deportovat ke konci roku 2017. V tu chvíli bylo podle odhadu Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) v zemi až půl milionu Etiopanů. Úřady začaly zatýkat lidi, kteří porušovali zákoník práce, neměli povolení k pobytu, nebo nelegálně překročili hranici. Mezi květnem roku 2017 a letošním březnem muselo zemi opustit 260 tisíc Etiopanů, tedy průměrně 10 tisíc za měsíc, přičemž vystěhovávání nadále pokračuje.

Utečenci se přitom do Etiopie vrátí často bez osobních věcí a bez peněz na jídlo, jen s oblečením, které mají na sobě. Nemají většinou ani kde přespat a nemohou se vrátit do svého bydliště, které může být vzdálené i stovky kilometrů. Těm nejvíce zranitelným migrantům poskytnou ze začátku pomoc humanitární organizace, zbylým se však nedostane pomoci vůbec. Řada je přitom zraněná, nebo má psychologická traumata.

Podle HRW směřuje většina prostředků od mezinárodních dárců na pomoc migrantům, kteří směřují do Evropy, nebo se z ní vracejí. Na podporu pro navrátilce ze Saúdské Arábie zůstane jen velice málo peněz. HRW proto vyzývá vládu v Rijádu, aby bojovala proti pašerákům, kteří působí na jejím území, lépe kontrolovala chování vlastních bezpečnostních složek a dala migrantům možnost napadnout rozhodnutí o jejich zadržení a deportaci u soudu.