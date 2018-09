Migranti s ranci v poklidu opustili zadržovací centrum

Kolem 1800 migrantů opustilo zadržovací centrum v libyjské metropoli Tripolisu, v jehož blízkosti zuří boje mezi soupeřícími ozbrojenými skupinami. Podle agentury Reuters o tom informoval činitel mezinárodní humanitární organizace, která v zemi působí. Libyjské úřady tuto informaci popřely.

Video zveřejněné na twitterovém účtu Libya Review ale podle všeho ukazuje, jak středisko opouští v poklidném tempu dlouhá fronta migrantů. Lidé s ranci směřovali na záznamu k tamějšímu mezinárodnímu letišti, které bylo zničeno v bojích mezi znesvářenými milicemi už před čtyřmi roky.

Libye slouží jako hlavní tranzitní země v severní Africe pro migranty ze subsaharské Afriky, kteří se následně snaží dostat přes Středozemní moře do Evropy, zejména do Itálie.

Pokud se podle Reuters zmíněné množství migrantů potvrdí, šlo by o celou čtvrtinu přistěhovalců, kteří jsou nyní v Libyi internováni. Většinou jde o zadržené osoby z člunů, které libyjská pobřežní stráž zachytila na moři.

Boje mezi soupeřícími libyjskými skupinami, které trvají již více než týden, se rozšířily z oblasti letiště, nacházejícího se jižně od Tripolisu, směrem k centru města. Podle posledních informací si vyžádaly přes 50 mrtvých mrtvých a jsou mezi nimi i civilisté.

Tripolis kontroluje mezinárodně uznávaná vláda. Většinu válkou rozvrácené země si ale rozdělily různé ozbrojené skupiny.

Video ||

Migrants flee detention centre as fighting intensifies in the Southern suburbs of Libyan capital Tripoli. #Libya pic.twitter.com/29NXKRjQ53