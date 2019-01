Mladík půjde na rok do vězení. Dotkl se ženy na skluzavce

Izraelský Arab dostal v Egyptě rok vězení za to, že se na vodní skluzavce v letovisku Šarm aš-Šajch dotkl ženy, a urazil tak její čest. Informoval o tom izraelský deník The Times of Israel. Devatenáctilý Júsuf Asam je podle deníku v egyptském vězení od loňského dubna, kdy se incident stal.

Podle mladíkova otce egyptské úřady poslaly jeho syna do vězení přesto, že žena jeho synovi odpustila. Obě rodiny se podle Chálida Asama dohodly na urovnání sporu a finanční kompenzaci. Žena, která si nejprve na mladíka kvůli dotyku na skluzavce stěžovala, uznala, že se jí nedotkl schválně.

Júsufův otec také kritizoval izraelské ministerstvo zahraničí, že jeho synovi nepomohlo. Zaspekuloval také, že izraelské úřady by synovi nejspíš pomohly, kdyby byl Žid. On je ale Arab z beduínské vesnice na jihu Izraele. Izraelské ministerstvo zahraničí obvinění odmítlo. "Jde o případ izraelského občana, který dostal a stále má plnou konzulární podporu od naší ambasády v Káhiře i od ústředí v Jeruzalémě," uvedlo ministerstvo.