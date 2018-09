Nejméně tři mrtví po výbuchu v somálském hlavním městě

Nejméně tři mrtvé a 14 zraněných si vyžádal výbuch v somálském hlavním městě Mogadišo. Podle policie sebevražedný atentátník odpálil vozidlo plné výbušnin a počet mrtvých a zraněných se může zvýšit.

Policejní velitel Mohamed Hussein řekl agentuře AP, že útočník chtěl rychle projet kontrolním stanovištěm, bezpečnostní síly ho však zastavily. To ho přimělo, aby odpálil vozidlo poblíž brány oblastního velitelství. Výbuch poškodil budovy v okolí, včetně školy a mešity.

Podle některých agentur jsou mezi mrtvými pracovníci bezpečnostních sil a mezi zraněnými šest dětí. Agentura AP uvedla, že mezi mrtvými je i dítě. Jeden z obyvatel oblasti agentuře AFP řekl, že většina studentů naštěstí opustila školu krátce před výbuchem, protože měli přestávku.

K útoku se zatím nikdo nepřihlásil. V zemi často útočí extremistická skupina Šabáb, která je považována za odnož teroristické sítě al-Kajda. Hnutí usiluje o svržení prozápadní somálské vlády a chce zavést v zemi islámské právo šaría. Organizace má v současnosti na svědomí nejvíce krvavých teroristických útoků ze všech džihádistických skupin v Africe.

#Somalia: Car bomb blast hits #Mogadishu's Hawlwadaag district HQ. The building completely destroyed by the explosion. At least 3 soldiers and a female security officer so far confirmed dead, other people wounded. #AlShabaab claimed responsibility for the attack. pic.twitter.com/Boh71QYEiW