Odborníci varují před hrozbou šíření nového koronaviru v Africe

Epidemie nového koronaviru už není pro africký kontinent pouze hrozba, ale realita, píše BBC. Světová zdravotnická organizace (WHO) varuje, že státy mají nyní omezený čas, aby se na epidemii připravily. První případy nového koronaviru hlásí africké země napříč kontinentem.

"Každá země má nyní šanci změnit průběh epidemie tím, že přijme mimořádná opatření, aby se na situaci připravila a mohla na ni zareagovat," uvedl regionální ředitel WHO pro Afriku Matshidiso Moeti.

Odborníci se obávají, že by rozsáhlejší epidemie v Africe mohla rychle přetížit zdravotní systém jednotlivých zemí. Na jednu stranu má Afrika výhodu v tom, že zde převládá mladá populace, protože se zdá, že onemocnění COVID-19 mívá častěji těžší průběh u starších lidí.

Na druhou stranu je na africkém kontinentě mnoho lidí, kteří již trpí jiným onemocněním, jsou oslabeni a mají sníženou imunitu. Ředitel afrického centra pro prevenci a kontrolu nemocí John Nkengasong se domnívá, že toto by mohl být v Africe, kde se hojně vyskytuje malárie, tuberkulóza a HIV, největší problém. BBC připomíná, že většina lidí s HIV žije právě v Africe.

Podle Winnie Byanyimové z Organizace spojených národů pro boj s AIDS (UNAIDS) zatím neexistují pevné důkazy o tom, že by HIV pozitivní lidé měli vyšší pravděpodobnost, že se novým koronavirem nakazí nebo že u nich následné onemocnění bude mít horší průběh. Přesto ale mezi pacienty s HIV panují kvůli novému koronaviru obavy a svět by podle Byanyimové neměl na tyto lidi zapomínat.

V Africe je zatím málo případů lokálního přenosu nového koronaviru. Většina infikovaných lidí přicestovala z Evropy nebo Severní Ameriky. V takové situaci je nejúčinnější rychlá identifikace těchto lidí, jejich izolování a vysledování jejich kontaktů, připomíná BBC doporučení WHO.

Skutečnost, že Afrika je zatím koronavirem méně zasažená než zbytek světa, se někteří odborníci snaží vysvětlit klimatickými podmínkami. Spekuluje se o tom, že novému koronaviru nesvědčí tamní teplejší podnebí. Zatím však chybí data k potvrzení této teorie. Nkengasong BBC řekl, že nový koronavirus patří do skupiny virů, které se více šíří v chladném počasí. Moeti z WHO se domnívá, že toto by mohl být problém v jižní části kontinentu, kde brzy nastane chladné období a chřipková sezona. Podle údajů agentury AFP je například v Jihoafrické republice již nyní přes 60 případů nového koronaviru.