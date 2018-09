Počet obětí nehody trajektu v Tanzanii stoupl na 161

Počet obětí nehody trajektu, který se ve čtvrtek večer potopil u tanzanských břehů Viktoriina jezera, překročil 160. Armádní potápěči v sobotu u trosek plavidla pátrali po přeživších; zaslechli totiž zvuky, které naznačovaly, že by ve vodě mohl být ještě někdo živý.

V okolí lodi se mezitím objevují stále nová těla obětí. John Mongella, zástupce regionu Mwanza, kde k nehodě došlo, místní televizi TBC řekl, že počet mrtvých se zvýšil na 161. Předchozí informace hovořily o 136 obětech.

Úřady předpokládají, že trajekt se převrhl kvůli přetížení nákladem i cestujícími. Plavidlo bylo totiž určeno pro stovku lidí, na palubě jich ale byl podle svědků více než čtyřnásobek. Zda tomu tak skutečně bylo, není ovšem možné ověřit. Agentura Reuters uvedla, že prodejce palubních lístků zahynul a záznamové zařízení lodi se ztratilo.

Tanzanský prezident John Magufuli v pátek nařídil zatknout "všechny osoby, které byly do provozování trajektu jakkoli zapojeny". Vyhlásil rovněž čtyřdenní státní smutek.

The death toll of #Tanzania ferry disaster rises to 151 as rescue operations go on; Tanzanian President John Magufuli on Friday ordered the arrest of the management team as the ferry was clearly overloaded #TanzaniaFerry pic.twitter.com/TpoVUvLENm