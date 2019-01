Policistka homosexuálům: Opusťte zemi, nebo budete stíháni

Policejní superintendantka a mluvčí policie v nigerijském městě Lagos Dolapo Badmosová varovala na svém soukromém instagramu všechny gaye a lesby před trestním stíháním. Nigérie není pro vás, odejděte, vzkázala jim. Zprávu přinesl server CNN.

"Pokud jste homosexuálně orientováni, tak Nigérie není místem pro vás. Je zde právo, které homosexuální kluby a organizace kriminalizuje s trestem až ve výši 14 let ve vězení. Takže pokud jste od přírody homosexuál, opusťte zemi, nebo budete čelit trestnímu stíhání," napsala na svém instagramu Badmosová, která je v zemi na této sociální síti celebritou. Sleduje ji tam přes 125 tisíc uživatelů.

Policistka ve svém příspěvku narážela na zákon, který v Nigérii zavedl bývalý prezident Goodluck Jonathan. Zákon zakazuje milostný vztah mezi jedinci stejného pohlaví. Jeho zavedení se setkalo s odsouzením na mezinárodní úrovni mezi organizacemi bojujícími za lidská práva.

