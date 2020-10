Převaděči vyhodili ze člunu osm etiopských uprchlíků, ti pak utonuli

Osm etiopských uprchlíků se utopilo u džibutských břehů, když je převaděči vyhodili z lodi. Informovala o tom v pondělí Mezinárodní organizace pro migraci (IOM), podle níž je dalších 12 běženců pohřešováno.

Podle svědectví přeživších tři převaděči z lodi na moři násilím vystrčili muže i ženy, sdělila mluvčí IOM Yvonne Ndegeová.

Na člunu byli lidé, kteří se původně chtěli dostat do Saúdské Arábie přes Jemen, ale nepodařilo se jim to, protože hranice jsou vzhledem k epidemii covidu-19 uzavřené. Vydali se tedy nazpět a chtěli se vrátit do východní Afriky.

Ndegeová řekla, že na lodi, jež směřovala do Ubuku v Džibutsku, bylo 34 uprchlíků. Přístav Ubuk na severu Džibutska je hlavním tranzitním bodem pro Afričany, kteří se chtějí dostat do bohatých zemí Perského zálivu, píše agentura AFP. V minulých třech týdnech dorazilo z Jemenu do Džibutska nejméně 2000 běženců a většina z nich směřovala do Etiopie, Somálska a dalších východoafrických zemí. OIM jim poskytuje stany, zdravotní péči, vodu a potraviny.

Ndegová řekla, že případ osmi utonulých by měl být výstrahou. "Z Jemenu se vydávají denně stovky uprchlíků ve snaze dostat se do Džibutska. Ohrožují své životy, riskují zneužití ze strany převaděčů a také, jako v tomto tragickém případě, umírají," řekla. Loni v lednu se utopilo na této trase 58 uprchlíků, většina z nich byla z Etiopie.