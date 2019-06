Řešení krize: Zimbabwe chce prodat slonovinu, jenže nemůže

Zimbabwe bude usilovat o to, aby mohlo prodat zásoby slonoviny, které nashromáždilo za poslední desetiletí. S odkazem na sdělení zimbabwské vlády o tom informovala agentura AFP. Podle některých odhadů by zásoby mohly vynést až 300 milionů dolarů (téměř 6,8 miliard korun), které země zmítaná ekonomickou krizí chce použít na údržbu národních parků. Obchod se sloními kly však zakazuje Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a rostlin (CITES), a to zejména kvůli ochraně chobotnatců před pytláky.

"Jsme toho názoru, že by nám mělo být umožněno (slonovinu) prodávat, podali jsme proto k CITES společnou žádost," uvedl Tinashe Farawo, mluvčí zimbabwské správy národních parků. Zimbabwe spolu s Botswanou, Namibií a Zambií, tedy zeměmi, kde žije převážná část afrických slonů, požadují, aby se za určitých podmínek se sloními kly obchodovat dalo, zejména v případě sportovního (trofejního) lovu.

"Obyvatelstvo, jež žije v blízkosti rezervací, musí mít možnost z přítomnosti slonů těžit díky prodeji jejich slonoviny," řekl Farawo. Lidé žijící u národních parků prý s chobotnatci často přicházejí do konfliktu a zvířata jim také způsobují značné materiální škody. "CITES by měl regulovat obchod s ohroženými druhy, ale když žádný obchod neexistuje, neslouží už (CITES) ničemu," podotkl.

Pohrozil také, že pokud jim CITES obchodování neumožní, přestanou se v jeho rámci účastnit diskusí o ochraně slonů.

Podle Mezinárodního svazu ochrany přírody (IUCN) se za posledních deset let snížil počet slonů v Africe o 110 tisíc kusů, momentálně jich tam žije asi 415 tisíc. Asi 40 tisíc slonů ročně zabijí pytláci.

V Zimbabwe žije kolem 84 tisíc slonů, podle nedávného vyjádření ministryně turismu se však vláda dokáže postarat pouze o 55 tisíc zvířat. Země pravidelně prodává slony do Číny, z výtěžku financuje provoz národních parků.

Zimbabwe se potýká s ekonomickou krizí, inflace nedávno dosáhla desetiletého maxima. Zemi rovněž sužují rozsáhlé výpadky proudu, které by mohly ohrozit i výnosný těžařský průmysl, který je pro místní ekonomiku zásadní.