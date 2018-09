Solární farmy na Sahaře by mohly zdvojnásobit vegetaci

Vědci zjistili, že instalování obrovské solární farmy na největší poušti světa by mohlo pomoci až zdvojnásobit množství vegetace nebo přivést vodu do oblastí trpících suchem. Díky solárnímu potenciálu tohoto zařízení by se vyřešil problém s rozšiřováním Sahary. Informoval o tom server vtm.zive.cz.

O tom, jak využít velký solární potenciál, jejž Sahara nabízí, se spekuluje již řadu let. Nejnovější výzkum ukázal, že instalace solárních panelů a větrných turbín by mohla přinést hned několik globálně užitečných zdrojů. Jde například o dvojnásobně větší srážky a růst vegetace nebo o produkci obrovského množství elektrické energie, která by se dala využít pro enviromentální projekty.

"Nárůst srážek je důsledkem komplexních interakcí půdy a atmosféry, jež vznikají v důsledku toho, že solární panely a větrné turbíny vytvářejí hrubší a tmavší půdní povrchy," uvedla badatelka Eugenia Kalnayová z University of Maryland.

Rozsáhlejší vegetací na Sahaře ovšem tyto výhody solární farmy nekončí. Komplex, o kterém se uvažuje, by byl srovnatelný s velikostí Číny nebo Spojených států. A takto velká infrastruktura by mohla vytvářet více než osmdesát terawattů ročně, přičemž loni celosvětová poptávka po energii činila pouhých osmnáct terawattů. Takový nadbytek energie by se dal využít pro velmi užitečné projekty, například pro odsolování mořské vody a její transportování do regionů, které trpí nedostatkem vody.

Na některých místech na Sahaře nemusí pršet několik let. Průměrný úhrn srážek za rok tam není vyšší než 100 mm. V létě denní teplota šplhá až k 50 °C ve stínu. Povrch Sahary je převážně kamenitý nebo hlinitý, menší část pak zabírají pouště písečné.