Stovkám uprchlíků uvázlým v poušti pomohli záchranáři

Přes čtyři sta afrických uprchlíků bylo tento týden zachráněno z pouště na severu Nigeru. Oznámila to Mezinárodní organizace pro migraci (IOM). Lidé uvázli ve dvou skupinách u nigerské hranice s Alžírskem. Niger je tranzitní zemí pro tisíce Afričanů, kteří směřují do Libye a do Alžírska, odkud se snaží dostat do Evropy.

Záchranné týmy našly nejprve u pohraničního města Assamaka 347 lidí z 13 afrických států. Byli mezi nimi lidé z Mali, Guineje i Senegalu a na místo dorazili podle IOM v noci pěšky. Není jasné, zda byli vyvezeni z Alžírska. Skupina dalších 92 lidí byla zachráněna v úterý. Záchranáři většinu zavedli do tranzitního tábora, kde uprchlíci dostali jídlo, vodu a kde jim byla poskytnuta zdravotní péče.

Saharská trasa je považovaná za nebezpečnou, protože lidé se na ní často vyčerpají, nemají zdroje vody a jsou vystaveni napospas převaděčům, kteří je nezřídka opustí, poznamenala agentura AFP. IOM oznámila, že letos prudce vzrostl počet uprchlíků ponechaných u nigersko-alžírské hranice, odkud museli uprchlíci pokračovat pěšky. V červenci tam bylo potřeba zachránit na čtyři sta lidí.

Za převaděčství tři roky vězení

Alžírské ministerstvo vnitra nedávno kritizovalo IOM, která údajně šíří nepodloženou kritiku alžírské vlády.

Podle Evropské unie Nigerem procházejí hlavně chudí uprchlíci a trasu využije až 90 procent z těch, kteří prchají ze západní Afriky. Niger v roce 2015 zavedl zákon, který umožňuje převaděčství trestat až třicetiletým vězením. Armáda znásobila hlídky v poušti a předseda Evropského parlamentu Antonio Tajani v červenci konstatoval, že v letech 2016 a 2017 se počet uprchlíků procházejících Nigerem snížil o 95 procent.

