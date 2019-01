Syřanům vstup zakázán. Alžírsko se bojí o bezpečnost

Alžírsko zakázalo vstup do země Syřanům, kteří se tam dostávají přes jižní hranici s Mali a Nigerem. Snaží se tak zabránit tomu, aby se do tohoto severoafrického státu dostali členové poražených povstaleckých skupin, které podle vlády v Alžíru představují bezpečnostní riziko. Uvedl to zástupce alžírského ministerstva vnitra.

Zástupce Hasan Kásimí agentuře Reuters řekl, že Syřané, kteří hledají útočiště v Alžírsku, jsou podezřelí, že patří k islamistickým radikálům. V zemi proto nejsou vítaní.

"V posledních letech jsme z humanitárních důvodů přijali 50 tisíc Syřanů," uvedl Kásimí. "Nemůžeme ale přijmout členy ozbrojených skupin, kteří utíkají ze Sýrie," dodal s tím, že jde o bezpečnost země.

V posledních týdnech se dostalo na jižní hranici Alžírska asi sto Syřanů. Všichni byli vyhoštěni krátce poté, co do země vstoupili. Syrští občané se podle Kásimího do země dostávají přes Turecko, Jordánsko, Egypt, Súdán a Niger či Mali a používají falešné súdánské pasy.

"Jde o zločineckou síť a my musíme být ostražití, abychom je nevpustili do Alžírska," dodal zástupce ministerstva vnitra, který má na starosti problematiku migrace.