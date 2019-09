V JAR probíhá rabování. Místní útočí na cizince

V Jihoafrické republice třetím dnem pokračují výtržnosti a rabování obchodů, které je zčásti namířeno proti cizincům. Policie zatkla přes 90 lidí v pěti oblastech, včetně metropole Pretorie a největšího města Johannesburgu, informovala agentura AP. Vlády afrických zemí protestují a varují své občany.

Výtržníci i v úterý sporadicky rabovali obchody a střetávali se s policií, která použila gumové náboje. Mnoho podniků zůstalo zavřených, majitelé se do nich neodvážili přijít. Jedním z center úterních výtržností je johannesburská chudinská čtvrť Alexandra, kde bylo vypleněno a následně vypáleno na 20 obchodů a zatčeno nejméně sedm lidí.

Násilí odsoudil prezident Cyril Ramaphosa, který zároveň svolal k poradě šéfy silových ministerstev.

Mnoho z vyrabovaných obchodů patří cizincům. Některé vlády afrických zemí své občany varovaly před nebezpečím v Jihoafrické republice a vyjádřily znepokojení před další vlnou útoků na obchody ve vlastnictví cizinců.

Nigérie si kvůli anarchii, jak to nazvala, předvolala jihoafrického velvyslance. Etiopie pak nabádá své občany v Jihoafrické republice, aby nenosili drahé šperky a své obchody ponechali zavřené, dokud se bezpečnostní situace nezlepší. Zambijské ministerstvo dopravy vydalo doporučení řidičům kamionů, aby se Jihoafrické republice zcela vyhnuli, uvedla BBC.

"Všechno spálili," řekl agentuře AFP bangladéšský majitel obchodu Kamrul Hasan. "Je to každých šest měsíců to samé. Proč bych tady měl zůstávat, když jsem ztratil všechno? Pokud mi (jihoafrická) vláda zaplatí letenku, vrátím se do Bangladéše," dodal.

Jihoafrické úřady trvají na tom, že násilí podněcují oportunní kriminálníci a organizovaný zločin, nikoliv xenofobie. "(Xenofobie) je jenom výmluva," řekl novinářům jihoafrický ministr policie Bheki Cele, který navštívil centrální obchodní čtvrť v Johannesburgu, kde se v pondělí většina výtržností odehrála. "Nic nezapříčinilo jakýkoliv konflikt mezi Jihoafričany a cizinci."

Násilí nemá podle policie jednoznačnou příčinu. Důvodů pro nepokoje může být několik - v zemi je vysoká míra nezaměstnanosti, která dosahuje až 30 procent, a velká část obyvatelstva žije na hranici chudoby. Příjmová nerovnost je v jihoafrické společnosti jednou z nejvyšších na světě.