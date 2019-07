Z 350 uprchlíků, kteří ztroskotali u Libye, se zachránilo 145

U libyjských břehů záchranáři z moře vytáhli 62 těl uprchlíků, s nimiž se potopily lodě u libyjských břehů v noci na čtvrtek. Podle tripoliské agentury proti nelegální imigraci bylo na lodích 350 lidí, z nichž 145 bylo zachráněno a vráceno do Libye, uvedla agentura AP. Podle agentury AFP jsou mezi zachráněnými hlavně Etiopané, ostatní byli Palestinci, Súdánci a také Eritrejci.

Agentura AFP s odvoláním na libyjský Červený půlměsíc oznámila, že se podařilo vylovit těla 62 lidí. Pátrání po tělech vyplavených z moře má pokračovat v noci i v sobotu. Zdroj AFP z Červeného půlměsíce také řekl, že prozatím není možné poskytnout přesný údaj o počtu mrtvých. Úřady města Chums, u nějž se loď potopila, mají potíže najít místo pro pohřbení tolika těl.

Jeden ze zachráněných Eritrejců řekl, že loď, na které byl, se začala potápět hodinu po vyplutí. Na palubě podle něj byly hlavně ženy a většina se utopila. "Všichni, kdo se utopili, byly ženy, zachránily se jenom dvě dívky," řekl uprchlík agentuře AP.

Mnoho z těch, kteří přežili, bylo převezeno do tábora u Tripolisu, který byl 3. července zasažen při náletu. O život tehdy přišlo na 50 lidí. OSN žádala, aby byl tábor uzavřen, a převoz dalších uprchlíků do něj kritizovala.

Agentura AFP citovala nejmenovaného člena libyjské pobřežní stráže, podle nějž není pravděpodobné, že se bude po obětech pátrat na otevřeném moři. "Nejsou peníze a bude se čekat, až moře těla vyplaví," řekl. Přesný počet utonulých podle něj nikdy znám nebude.

Skupina zachráněných žen byla v Chumsu dočasně umístěna do mobilních domů, aby nabrala sílu. Uprchlice strávily ve vodě šest hodin. "Vypluli jsme ve 23:30 a o hodinu a půl později začala do lodi téct voda. Egyptský kapitán se rozhodl vrátit," sdělil Eritrejec Abdalláh Usmán, který se zachránil. V trase lodi se objevila velká loď Turkon Line.

"Mysleli jsme, že nás zachrání, ale ti lidé na palubě se na nás jen dívali," řekl Abdalláh. Za půl hodiny byla loď plná vody a motor se zastavil. "Zůstali jsme ve vodě šest sedm hodin. Zemřelo skoro 200 lidí, muži, ženy, děti," pokračoval. "Krátce po rozednění připluli rybáři na malých loďkách a začali nás po pěti převážet na břeh. Trvalo to do devíti hodin ráno," dodal. Jeden z rybářů řekl, že na hladině plavaly desítky těl mrtvých uprchlíků.

Šéfka unijní diplomacie Federica Mogheriniová v prohlášení uvedla, že utonutí tak velké skupiny lidí je "hroznou připomínkou" rizika, jaké uprchlíci podstupují. "Každý ztracený život je příliš," stojí v prohlášení. OSN středeční neštěstí považuje za nejhorší letošní tragédii ve Středozemním moři.

V době, kdy pokračuje pátrání po obětech tohoto neštěstí, mluvčí libyjské pobřežní stráže ohlásil, že stráž v moři nedaleko Tripolisu zastavila tři gumové čluny s 269 lidmi, kteří mířili do Evropy.

Libye je nejčastější výchozí zemí pro lodě s migranty. Podle Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) letos při pokusu překonat Středozemní moře zahynulo nebo se pohřešuje 680 lidí, 3700 bylo zadrženo a vráceno do táborů v Libyi. Do Evropy od začátku roku dorazilo 37.000 uprchlíků, přičemž v první polovině loňského roku to bylo 46.000 lidí.