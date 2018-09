Z Tripolisu jsou hlášeny nové boje, prchají tisíce lidí

V libyjské metropoli Tripolisu byly obnoveny boje mezi znepřátelenými milicemi. Oznámil to úřad OSN pro koordinaci humanitárních záležitostí. V minulých dvou dnech podle tohoto zdroje odešlo z domovů 1700 rodin. Správa letiště v Tripolisu přesto oznámila, že po nedávných uzávěrách bude znovu otevřen letecký prostor.

Boje v Tripolisu začaly v srpnu a podle OSN od té doby vyhledalo pomoc a provizorní přístřeší pět tisíc rodin. O život přišlo 117 lidí, čtyři sta osob bylo zraněno a dvě desítky lidí se pohřešují.

Libye prožívá chaos od roku 2011, kdy byl při revoluci svržen diktátor Muammar Kaddáfí. Země má nyní dvě vlády i parlamenty; jedna část administrativy působí v Tripolisu, druhá na východě Libye.

Letošní boje se přenesly i na letiště v Tripolisu, které kvůli tomu muselo být v září dvakrát uzavřeno. Třebaže se znepřátelené strany dohodly na příměří, podle nynějších zpráv střety pokračují.

Správa letiště oznámila, že otevírá vzdušný prostor a že lety by měly být obnoveny příští týden. Minulou uzávěru letiště si vynutily raketové útoky; lety do Tripolisu musely být odkloněny do Misuráty vzdálené asi 200 kilometrů.